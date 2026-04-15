慈母抱8歲腦麻兒跪地 白沙屯媽停駕5分鐘賜福

一名婦人抱著腦性麻痺兒子跪地，白沙屯媽祖突停轎賜福。 （翻攝白沙屯媽祖網路電視台）

太催淚！苗栗縣白沙屯拱天宮媽祖徒步進香，「粉紅超跑」昨天進入彰化市中山路時，一名婦人抱著八歲腦性麻痺兒子跪地，媽祖鑾轎突然停駕長達五分鐘，婦人淚流滿面向媽祖神尊跪求「救救我的兒子」，轎班人員多次輕拍男童背部、摸頭鼓勵，神轎也頻頻擺動，全場香燈腳無不動容，許多民眾掩面拭淚，場面感人。

白沙屯媽祖進香隊伍於昨天上午，從台中市大度橋進入彰化市中山路，隨行香燈腳大爆滿，沿路信眾跪地鑽轎腳，此時一名婦人抱著腦麻兒，跪在鑽轎底的人龍最前方，哭求媽祖「救救我的孩子！」媽祖鑾轎突然停在母子前，在轎班人員示意下，婦人抱著兒子靠近鑾轎，近距離向媽祖祈求賜福兒子。

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這一幕感人畫面讓香燈腳感動落淚。有香燈腳說，媽祖慈悲為懷，常溫柔安撫重症或罕病孩童及其父母，成為進香路上最深刻的「慈悲母愛」象徵。

該名婦人說，她的兒子在出生第四天時黃疸過高，沒想到全身換血後造成腦部損傷；八年來她與丈夫帶兒子求醫，也曾兩次向白沙屯媽祖祈求賜福兒子，這次是第三次向媽祖祈求，希望獲得媽祖庇佑，讓兒子早日恢復健康。

交長揹行動氣象儀送好禮

交通部長陳世凱昨天揹著行動氣象儀到彰化視察進香交通狀況，分送「勇腳貼布」、「永保安康」車票給香燈腳。陳世凱指出，今年包括台鐵、高鐵與公路都加入進香疏運，十二日高鐵苗栗站創下單日進出旅客人數最多的紀錄，顯示香燈腳參與相當踴躍；十六日在北港朝天宮的行程，交通部也會透過公共運輸系統，讓香燈腳可以平安進香與返家。

交通部長陳世凱帶來「勇腳貼布」送給香燈腳。（記者湯世名攝）

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