為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    慈母抱8歲腦麻兒跪地 白沙屯媽停駕5分鐘賜福

    2026/04/15 05:30 記者湯世名／彰化報導
    一名婦人抱著腦性麻痺兒子跪地，白沙屯媽祖突停轎賜福。 （翻攝白沙屯媽祖網路電視台）

    一名婦人抱著腦性麻痺兒子跪地，白沙屯媽祖突停轎賜福。 （翻攝白沙屯媽祖網路電視台）

    太催淚！苗栗縣白沙屯拱天宮媽祖徒步進香，「粉紅超跑」昨天進入彰化市中山路時，一名婦人抱著八歲腦性麻痺兒子跪地，媽祖鑾轎突然停駕長達五分鐘，婦人淚流滿面向媽祖神尊跪求「救救我的兒子」，轎班人員多次輕拍男童背部、摸頭鼓勵，神轎也頻頻擺動，全場香燈腳無不動容，許多民眾掩面拭淚，場面感人。

    白沙屯媽祖進香隊伍於昨天上午，從台中市大度橋進入彰化市中山路，隨行香燈腳大爆滿，沿路信眾跪地鑽轎腳，此時一名婦人抱著腦麻兒，跪在鑽轎底的人龍最前方，哭求媽祖「救救我的孩子！」媽祖鑾轎突然停在母子前，在轎班人員示意下，婦人抱著兒子靠近鑾轎，近距離向媽祖祈求賜福兒子。

    這一幕感人畫面讓香燈腳感動落淚。有香燈腳說，媽祖慈悲為懷，常溫柔安撫重症或罕病孩童及其父母，成為進香路上最深刻的「慈悲母愛」象徵。

    該名婦人說，她的兒子在出生第四天時黃疸過高，沒想到全身換血後造成腦部損傷；八年來她與丈夫帶兒子求醫，也曾兩次向白沙屯媽祖祈求賜福兒子，這次是第三次向媽祖祈求，希望獲得媽祖庇佑，讓兒子早日恢復健康。

    交長揹行動氣象儀送好禮

    交通部長陳世凱昨天揹著行動氣象儀到彰化視察進香交通狀況，分送「勇腳貼布」、「永保安康」車票給香燈腳。陳世凱指出，今年包括台鐵、高鐵與公路都加入進香疏運，十二日高鐵苗栗站創下單日進出旅客人數最多的紀錄，顯示香燈腳參與相當踴躍；十六日在北港朝天宮的行程，交通部也會透過公共運輸系統，讓香燈腳可以平安進香與返家。

    交通部長陳世凱帶來「勇腳貼布」送給香燈腳。（記者湯世名攝）

    交通部長陳世凱帶來「勇腳貼布」送給香燈腳。（記者湯世名攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播