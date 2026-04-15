兒托法三讀！居托人員違規記點 最重吊照／總計6章、94條 涵蓋提高法律位階及執業資格等5大面向

兒童托育法重點

立法院昨日三讀通過「兒童托育服務法（兒托法）」，衛福部社家署副署長張美美表示，「兒托法」總計六章、九十四條，包含提高居家托育法律位階及執業資格、強化托育機構透明度及管理規範、強化不當對待（照顧）案件處理機制、提供多元化托育型態、加速布建公共化托育機構等五大面向。

托盟：托育成為國家級關鍵制度

托育及就業政策催生聯盟（托盟）表示，這象徵我國嬰幼兒托育服務正式成為國家級關鍵制度，托育不再只是家庭的事，而是國家要共同承擔的責任。

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「兒托法」所稱兒童指未滿十二歲之人。托嬰中心指提供未滿二歲兒童托育服務之機構。三讀條文明定，居家托育服務收費及退費項目的訂定與調整原則，由衛福部公告，再由地方主管機關分區訂定，並應至少每二年定期檢討。

機構應保存影像30天、異地備份

此外，明定托育機構應保存影像卅天，並落實異地備份，也提高違法人員及托育機構處罰強度，並新增居家托育人員違規記點制度，規範居家托育人員不得從事影響托育服務的活動或使兒童獨處，若未落實「專心托育」，列入記點範圍，且若記點達到一定程度，最嚴重可吊銷其執照。

運用學校空間 加速布建公托

張美美表示，衛福部會加速布建公共化托育機構，希望托育機構公私比自現行三：七提升至四：六，放寬公有不動產以無償方式提供非營利性質法人使用，運用學校餘裕空間辦理托育機構，加速公共化托育機構設置。

衛福部次長呂建德則指出，「兒托法」為我國未滿二歲兒童照顧制度奠定重要法制基礎，將「公共托育家園」正式納入法制，並新增社區互助式、部落互助式及職場互助式等多元托育型態，提供家長更具彈性與可近性的選擇。

托盟表示，先前曾發生托育人員不熟悉緊急救護流程，延誤送醫造成嚴重後果，肯定立法要求地方應擬定明確處理流程，並落實托育人員每年定期接受基本救命術訓練。

此外，立法強化違規爭議案件調查程序，提升公信力，優化托育費用審議程序，由中央召集托育諮議會明定托育收退費等原則，再交給地方審議，非由地方自行喊價，可保障托育人員合理收入。

立院昨日三讀通過「兒童托育服務法」，明定托育機構應保存影像30天，並落實異地備份，也新增居家托育人員違規記點制度。示意圖。 （資料照，記者黃美珠攝）

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