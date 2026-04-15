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    首頁 > 生活

    兒托法三讀 虐童可處60萬 監管雲入法 監視影像留30天

    2026/04/15 05:30 記者林欣漢、林志怡、劉力仁／台北報導
    立法院會昨三讀通過「兒童托育服務法」，明定托育相關人員虐童最高處60萬罰鍰；另建立「監管雲」，要求托育機構應裝設監視錄影設備，影像至少保存30天。（資料照）

    立法院會昨三讀通過「兒童托育服務法」，明定托育相關人員虐童最高處60萬罰鍰；另建立「監管雲」，要求托育機構應裝設監視錄影設備，影像至少保存30天。（資料照）

    幼兒托育因「剴剴案」受到高度關注，立法院會昨三讀通過「兒童托育服務法」，明定托育相關人員虐童最高處六十萬罰鍰；另建立「監管雲」，要求托育機構應裝設監視錄影設備，影像至少保存三十天，並上傳至主管機關建置的雲端系統儲存，發生爭議時可調閱追查事實真相。

    居家托育人員 違規記點規範

    條文針對居家托育人員祭出「違規記點制度」，規定居家托育人員於兩年內違規點數達一定次數者，主管機關應命其暫停新收托服務，並依家長意願協助轉托；五年內暫停新收托達兩次，再違規且遭記違規點數者，廢止其登記。

    「剴剴案」引爆民眾對虐兒者的怒火，條文明定，托育相關人員或居家托育服務中心的工作人員，若對受托兒童有身心虐待、體罰、霸凌、性騷擾、不當管教及其他身心暴力或不當對待的行為，處六萬以上、六十萬元以下罰鍰，並公布行為人姓名及其所屬托育機構名稱。

    托育機構須裝監視 上傳儲存

    此外，引發托育人員感到隱私受損，痛批侵害人權爭議的「監管雲」也確定入法。條文明定托育機構應裝設監視錄影設備，所錄的影音資料至少保存三十天，並傳送至地方政府主管機關建置的網際網路系統儲存，違者可處機構負責人三萬元以上、三十萬元以下罰鍰，並限期改善。

    衛福部社家署副署長張美美表示，兒托法相關規範與其他施行細節將以約廿部子法訂定，衛福部將於一年內邀集相關團體討論完成。

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