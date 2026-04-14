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    首頁 > 生活

    桃園福爾摩沙咖啡同樂節 18、19日登場

    2026/04/14 05:30 記者李容萍／桃園報導

    桃園市中壢區中原文創園區將於十八、十九日舉辦「二〇二六福爾摩沙咖啡同樂節」，結合專業手沖咖啡賽事與風格市集，打造一場兼具職人精神與生活美學的咖啡盛會，今年活動也首次導入大富翁互動遊戲，讓民眾在邊玩邊逛的過程中，輕鬆認識咖啡文化的多元魅力。

    有手沖咖啡賽、風格市集

    桃園市文化基金會行政主任蘇昭伃表示，邁入第四屆的手沖咖啡賽，由桃園福爾摩沙咖啡文化交流協會主辦，二度於中原文創園區辦理，吸引全國五十六組專業咖啡師同場競技；手沖咖啡講究水溫、流速、研磨與風味層次的精準掌控，今年賽事採盲測評分制度，進一步提升比賽的專業度與觀賞性，參賽者須展現穩定沖煮技巧，精準詮釋風味平衡，呈現手沖咖啡的黃金比例。

    現場邀請多位重量級評審，包括擁有SCA美國精品咖啡協會認證的評審李子奇、WCC世界盃烘豆大賽國際評審林志益、台灣卓越盃咖啡示範競標COE國家評審林妤珊，以及咖啡爽節國際咖啡杯測挑戰賽主審陳若芸等業界專家，共同見證這場手沖咖啡的對決。

    除了精彩賽事，現場安排「啡熊咖賀市集」，集結人氣咖啡品牌與質感手作選物，讓民眾一站式體驗咖啡生活，以及串聯中原文創613市集與陶藝市集，免費入場，另結合大富翁集點與抽獎，參與互動即可累積點數兌換好禮。

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