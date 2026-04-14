台1線花壇段 250米3段限速 駕駛怒轟陷阱

50公里限速牌就設在測速桿旁，用路人怒轟陷阱、搶錢。（警方提供）

奇葩速限！省道台一線彰化花壇鄉往彰化市北上車道，短短二五〇公尺內設有七十、五十與三十公里的限速標誌牌，且七十與五十公里標誌牌之間還有一支固定式測速照相桿，許多用路人行經該處都緊急煞車，險象環生，甚至有人怒轟「根本陷阱，是在搶錢嗎？」

交通隊指出，這三支牌子只有七十公里的限速牌是警方所設，另二支都是工程單位設立；五十公里速限牌應是之前該處曾施工埋設管線所設，但工程結束後卻未隨之拆除，昨天已將其拆除；至於三十公里速限牌，則是該處正在進行大埔截水溝堤岸道路拓寬工程，藉以提醒用路人放慢車速行駛。

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駕駛人指出，行經該路段時先看到限速七十公里標誌牌，緊接著出現一支測速照相桿，桿子旁還有一面限速五十公里的牌子，嚇得瞬間減速，萬一後方追撞後果不堪設想，根本設計不良；而在經過五十公里的牌子後約一百公尺，竟然又出現限速三十公里的標誌牌，當下又得要減速，險象環生。

另有用路人說，限速五十公里牌子擺在測速照相桿前方，根本是製造超速陷阱；且短短的幾百米竟然有三種限速標誌牌，一路從七十公里驟降到三十公里，讓人不知所措，感覺就是在玩用路人，根本是奇葩限速。

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