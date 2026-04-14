南投松嶺之星觀景塔 首次招商乏人問津

南投「松嶺之星」觀景塔設置景觀步道，可遠眺中、彰、投美景。（南投縣府提供）

南投縣政府斥資五億多元在名間鄉松柏興建的「松嶺之星」觀景塔，預計四月底完工，採OT促參案方式委外營運，惟縣府首次辦理招商卻乏人問津，令外界憂心未來會不會淪為「蚊子塔」。縣府觀光處長陳志賢表示，目前正請顧問公司調整招商文件內容，提高投資誘因後再次辦理公告招商，有信心完成招商。

塔高近58公尺 坐落於八卦山脈

「松嶺之星」觀景塔，坐落於八卦山脈海拔約五百公尺處，塔高近五十八公尺，遊客可搭電梯直達頂樓環狀玻璃地板觀景步道，遠眺中、彰、投美景。觀景塔賣點之一是塔頂設有標榜全國唯一的大型LED球體屏幕，進行三百六十度的炫麗燈光節目展演。

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民眾憂缺配套措施 恐淪蚊子塔

「松嶺之星」預計六月底前取得使用執照，惟二月二十四日辦理首次招商，卻傳出未有廠商投標而流標。由於南投過去蓋竹山天梯、猴探井天空之橋及信義雙龍瀑布七彩吊橋等一站式觀光建設，欠缺完善配套措施，往往熱潮過後，遊客數即大幅下滑，甚至荒廢淪為「蚊子橋」，令外界憂心「松嶺之星」如今連招商都有困難，未來會不會也步上後塵。

縣府建置接駁車 整合周遭景點

陳志賢表示，縣府首次辦理招商條件較嚴苛，潛在廠商因而卻步，針對縣府召開招商說明會時，廠商提出的用水、交通等問題，目前已接通自來水設施，解決供水問題，縣府也已建置完成結合食、宿、遊、購、行的「松嶺之星智慧旅運整合票務系統」，並計畫改由縣府建置接駁車，以減少廠商營運成本支出，同時規劃設置串聯受天宮的健行步道與增設球體屏幕光雕秀，強化配套措施，提高廠商投資誘因，有信心完成招商，拚明年春節前試營運。

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