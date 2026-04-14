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    首頁 > 生活

    聘僱托育、托嬰人員 中市議員要求事先查核

    2026/04/14 05:30 記者蘇金鳳／台中報導
    多位民進黨議員要求聘用托育、托嬰人員，一定要先查核。（記者蘇金鳳攝）

    多位民進黨議員要求聘用托育、托嬰人員，一定要先查核。（記者蘇金鳳攝）

    台中發生棒球狼師性侵多名學童，該名狼師先前就有紀錄但學校卻未至人才資料庫查核，民進黨多名市議員昨天在市議會批市府躺著處理狼師案，並憂心指出，負責照顧嬰幼兒的托育及托嬰人員的資料是否有事先查核？要求社會局等相關單位一定要到「托育服務整合資訊系統」查核，不要再讓悲劇發生。

    社會局長廖靜芝說，社會局有確實執行托嬰中心不適任人員查詢，而「托育服務整合資訊系統」也有對外開放供查。

    議員蕭隆澤、張芬郁、陳淑華、陳雅惠、謝家宜昨天批評社會局處理狼師、虐兒事件不夠積極，根本就是「躺著處理」。

    張芬郁更表示，棒球狼教練性侵學童事發多年未被發現，與教育局和校方沒有確實執行人才資料庫查核有關，衛福部社家署建置「托育服務整合資訊系統」，要求托嬰中心聘僱工作人員前須檢附最近三個月核發的警察刑事紀錄證明書等資料報社會局核准，社會局也須透過該系統查詢人員是否有違反「兒少權法」第八十一條，以阻卻不適任人員， 要求社會局確實執行，以保護嬰幼兒。

    陳淑華則表示，地檢調查受害學童不斷擴大，盧秀燕竟然還在「算數字」政府最重要的是保護人民，尤其是保護孩子不能等，而盧秀燕只在乎購物節、財團百貨開幕，只在乎財團大賺錢。

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