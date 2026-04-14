盧秀燕赴美考察街友治理 挨批回國無作為

台中火車站街友席地而睡，影響市容。 （資料照，記者許國楨攝）

何文海斥出國預算一毛不刪 回國未見實質成效 只是吹牛而已

台中市長盧秀燕日前出訪美國宣傳到美國和美方交流街友治理經驗，民進黨議員何文海昨天業務質詢，發現不但社會局長廖靜芝並無隨行，參訪團回國後也並無任何討論及資料交辦，對此，副市長黃國榮回應「美國要跟我們學，我們做的比較好」，讓何文海更質疑根本只會大內宣，不是真考察。

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何文海並舉盧秀燕上任第一年帶一大票人去英國與荷蘭，說要解決（前市長）胡志強台灣塔、林佳龍智慧營運中心問題，說要做台灣智慧營運塔，結果「八年過去了，解決在哪裡看不到」，黃國榮則解釋因為有調整，目前也在推動，也強調市政推動不容易，而何文海則怒斥，市長出國預算議會一毛不刪，結果出訪回來幾乎沒有什麼真正成效，只是吹牛而已。

何文海：台中街友亂象有夠嚴重

台中市長盧秀燕今年三月十二日到美國波士頓，首站前往新罕布夏州拜會姊妹市曼徹斯特市長Jay P. Ruais，探討街友等相關議題，返國前並發新聞稿強調二市互相交換治理心得，何文海昨天在議會質詢社會局、研考會，得知盧秀燕返國後竟未交辦改善事項，台中街友亂象有夠嚴重，難道市長都沒看到嗎？

副市長黃國榮：我們做的比美國好

黃國榮在議會答詢說，他陪市長去曼徹斯特，前年還去美西，美國每個城市都有街友，美西氣候好街友問題更嚴重，至於曼徹斯特在東岸比較冷，美國都靠政府（安置街友），台灣有民間社團幫忙，「別人要跟我們學，心得就是我們做的比較好。」

何文海聽到後怒批，有夠會「歕雞胿」（台語：吹牛）的，他強調，我們做的比人家好，結果花公帑說要去人家那裡考察街友？根本自我矛盾，他並舉盧秀燕上屆第一次出訪時得到要做台灣智慧營運塔的例子，結果八年一場空，議會一毛錢都沒有刪市長出訪預算，但應該要有實質成效，而不是只有大內宣。

黃國榮答詢稱，台灣智慧營運塔採BOT（興建、營運、移轉） ，與台北一〇一同樣模式持續進行，目前持續研擬引進民間投資。

台中市議員何文海批盧秀燕訪美交流街友治理經驗，回國後毫無作為。（記者黃旭磊攝）

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