登吉紅柳桉扎根美濃 育苗80株拚造林

美濃雙溪熱帶樹木園九十年前栽種的登吉紅柳桉，目前胸徑已達一百公分。（林保署屏東分署提供）

九十年前日本植物學者佐佐木舜一從南洋群島等地引進十種龍腦香科植物，到美濃雙溪熱帶樹木園栽種，至今有登吉紅柳桉（Rubroshorea polysperma）等四種植物存活，是台灣唯一有栽植龍腦香科植物的區域，林業保育署屏東分署與美濃居民陸續合力栽植八十株菌根苗，將推廣登吉紅柳桉為美濃在地具造林及保育價值的特殊亮點。

屏東分署表示，龍腦香科植物在全球熱帶森林舉足輕重，不僅是重要木材來源，更是強大的碳匯資源，其中，登吉紅柳桉生長快速、木材細緻，極具商用與環境保育價值，雙溪熱帶樹木園九十年前栽種的登吉紅柳桉，目前胸徑已達一百公分，林下已出現自然更新小苗，展現良好繁衍能力，可作為探索固碳潛力的造林樹種。

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為建立完善的育苗和造林標準作業規範，屏東分署去年起委託嘉義大學教授林瑞進執行專案研究，研究重點除釐清母樹分布外，更深入探討支撐其在台生存的微生物系統，在研究團隊努力下，純化出對苗木生長具明顯效益的菌株。

屏東分署與美濃居民在美濃山區旗山事業區林班地合力栽植八十株菌根苗，林瑞進並分享登吉紅柳桉的重要性及育苗技術，嘉義大學團隊將持續監測，詳細記錄菌根苗在野地的適應數據。

登吉紅柳桉苗木。（林保署屏東分署提供）

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