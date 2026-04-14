高市公園公廁 污水接管率不到1％

高雄市公園公廁污水接管率太低，公園處將提改善計畫。（記者王榮祥攝）

124處公廁僅3處接管 6都最低 公園處：1個月內提改善計畫

高雄市部分公園的公廁臭味難消，市議員追蹤後發現公廁污下水道接管率竟不到一％，是六都最低；高市府公園處允諾，一個月內提出改善計畫。

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市議員李雅慧質詢指出，高雄八四六處公園設有一二四處公廁，但僅三處公廁有接污水管，整體接管率不到一％，如此成績，與大高雄污水下水道接管率破五成有極大落差，難怪公園飄散異味。

李雅慧︰市長要求不濕不髒不臭

李雅慧認為，完善污水接管才可徹底解決公園公廁的臭味問題，但市府對此問題不太積極，跟中央政策不一致，且其他五都均有相關計畫，新北市甚至所有公園公廁都已完成污水接管，唯獨高雄不把這件事放眼裡，質疑與市長陳其邁訴求公廁「不濕不髒不臭」的理念背道而馳。

公園處長林燦銘答詢允諾，針對公園公廁污水接管問題，一個月內會提出改善規劃。

公園公廁警報器覆蓋率 僅6成

此外，市議員鄭孟洳質詢時提到高雄公園公廁警報器覆蓋率僅六成，且未與管理系統連線，憂心救命設施淪裝飾品，要求市府全面檢討，公廁乾淨之外也應顧及安全。

鄭孟洳要求全面設置求助鈴

鄭孟洳提出數據指出，高雄市公園設有一二四處公廁，僅七十五處設置有警報器，整體覆蓋率約六十一％；換句話說，市民進入公廁後，有近四成機率在緊急情況下「求救無門」，她提醒公園公廁不該只追求清潔評比，也應顧及最基本的人身安全保障。

公園處長林燦銘︰朝此方向努力

她舉例桃園市全面設置求助鈴作法，及高雄高工導入AI跌倒偵測案例，要求公園處全面盤點公廁設備，建立「設置、連線、通報」一體化機制，讓求救系統真正能救命；林燦銘答詢表示，會朝此方向努力。

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