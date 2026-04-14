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    首頁 > 生活

    翁遊環城步道絆倒亡 恆春公所二審仍判國賠384萬

    2026/04/14 05:30 記者鮑建信／高雄報導

    屏東縣姚姓老翁途經恆春鎮環城步道時，遭突起的地磚絆倒傷重死亡，屏東地院一審判決恆春鎮公所須賠償家屬三百八十四萬元，鎮公所不服提起上訴，被高等法院高雄分院駁回。

    據了解，二〇二二年間，被害人姚翁行經恆春鎮環城步道時，被突起的地磚絆倒，經送醫急救手術後，最終傷重不治，死因為高位頸椎骨折導致神經性休克死亡，家屬認為意外現場未設置警告標誌有疏失，依國家賠償法要求恆春鎮公所和屏東縣政府須給付醫療、喪葬、精神撫慰金等費用共三百八十四萬元。

    被告恆春鎮公所則主張，環城步道屬文化古蹟之附屬設施，土地謄本登載管理者為屏東縣政府，步道管理維護機關應為縣府，而步道旁柏油道路，其管理維護機關也是縣府，否認有過失。

    屏東地院指出，該步道既屬屏東縣恆春鎮內市區道路附屬設施人行道，依縣道管理條例本應由恆春鎮公所進行管理維護，尚不因「國定古蹟恆春古城周圍景觀綠美化之日常管理維護計畫」之有無而受影響，應賠償三百八十四萬元。

    鎮公所不服判決結果上訴，高雄高分院認為原審判決認事用法並無不妥、判決駁回，可上訴。

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