重現牽罟漁法 滿州港口社區盼傳承

屏東縣滿州鄉港口社區重現「牽罟」古漁法，眾人齊心合力拉網。（記者蔡宗憲攝）

暌違超過四十載，屏東縣滿州鄉港口社區今年在鄉公所推動下，於佳樂水海灘重現消失已久的傳統漁法「牽罟」，讓老一輩的記憶與年輕一代的熱血，在金黃色沙灘上交織出最動人的傳承樂章，更吸引許多外地遊客參與。

暌違40年 公所舉辦活動推廣

仰賴團隊合作的古老捕魚方式「牽罟」，曾是南台灣漁村維繫情感的核心，但在科技進步與環境變遷下，港口社區已有近半世紀未見，為了不讓這項「共榮分享」的漁村精神失傳，滿州鄉公所今年特別走訪鄉內耆老，鑽研早年的作業動線與網具構造，試圖還原最純粹的港口牽罟風景。

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港口沙灘在活動時湧入老中青三代，眾人頭戴大紅帽，在海邊拉開陣勢，隨著號令齊心協力抓緊繩索，緩緩將長長的漁網往岸上收攏，老一輩在現場分享拉網上岸訣竅，大家在沙灘上倒退行走，腳步踩在濕潤的沙土中，雖然烈日當頭，但每個人臉上都充滿期待。

共榮分享 老中青齊心合力拉網

「這不只是捕魚，是捕回我們村落的向心力！」鄉長古榮福強調，牽罟的核心精神在於「見者有份」的分享文化，不論是否有出力，只要在場都能分得漁獲，這種溫暖的人情底蘊，正是現代社會最欠缺的寶貴財產。

古榮福說，除了文化傳承，透過牽罟，也讓鄉民了解港口社區獨有的地理特性，當地每逢大雨後，河海交界處因開口而引發魚群聚集，是港口自然生態特色，這種對土地的認知，是書本上學不到的珍貴教材。

雖然收網時，捕獲的魚貨數量不到五十尾，但在場的居民與遊客依舊熱情歡呼；古榮福說，對鄉民而言，這幾十條魚並非重點，重點是親手摸到了那張承載著祖先智慧的漁網。

參與牽罟的年輕輩村民說，想不到早期捕魚需要如此龐大的體力與默契，讓他們體會到長輩口中「靠山吃山、靠海吃海」的艱辛。

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