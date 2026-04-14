保存國寶大師工藝 四湖章寶宮啟動修復

歷經10年爭取，雲林縣定古蹟四湖下桂山章寶宮修復工程終於開工，預計2028年完工。 （記者黃淑莉攝）

雲林縣定古蹟四湖下桂山章寶宮修復工程昨天開工，縣府文化觀光處表示，章寶宮建築裝飾匯集已故國寶級彩繪大師陳壽彝等國內重要匠師的工藝作品，深具歷史與藝術價值，由中央補助五四〇〇萬元，縣府及廟方各負擔三百萬元，預計二〇二八年三月完工。

章寶宮主祀媽祖，廟內融合大、小木作、石雕、彩繪與剪黏等傳統工藝，尤其廟內保存陳壽彝約一四〇幅作品，縣府在二〇一六年指定為縣定古蹟，縣長張麗善說，章寶宮是一座深藏不露的廟宇，但因廟體老舊多處漏水，造成廟內木構件受潮、開裂，加上蟲蟻蛀蝕及鳥害等問題，彩繪作品嚴重損壞，地方爭取修復。

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文觀處長謝明璇指出，修復工程將以「最小干預、具可逆性、原貌保存、具時代辨識性」文資修復原則，並結合傳統工法與適當現代技術，從屋頂至牆體全面整建，改善屋瓦、結構與防水問題，並導入生物防治及消防設施，強化古蹟防護能力，廟內彩繪、剪黏及泥塑等藝術作品，也將採「修復優先」原則，力求恢復原貌。

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