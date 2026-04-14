為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    跨雲嘉崙子橋改建 新橋北上線通車

    2026/04/14 05:30 記者黃淑莉／雲林報導
    崙子橋跨越北港溪是雲林、嘉義兩縣重要連絡橋梁，拓寬工程東行線（左）完工通車，舊橋（右）將拆除進行西行線施工，預計明年7月全部完工。（記者黃淑莉攝）

    崙子橋跨越北港溪是雲林、嘉義兩縣重要連絡橋梁，拓寬工程東行線（左）完工通車，舊橋（右）將拆除進行西行線施工，預計明年7月全部完工。（記者黃淑莉攝）

    雲林縣與嘉義縣重要連絡橋梁「崙子橋」改建拓寬工程，第一階段東行（北上）線完工，昨天辦理改道新橋通車，並啟動第二階段工程，將拆除舊橋、施作西行線，預計明年七月全部完工通行。本月廿日大甲媽祖遶境進香隊伍可走新橋前往新港奉天宮。

    接續施作西行線 明年7月完工

    崙子橋跨越北港溪，全長七七二米，橋齡逾四十年，因基礎裸露、梁底低於堤防不符治理計畫高程，影響水流，加上橋寬僅七米，雙向僅一車道，常見汽、機車爭道險象環生，縣府納入生活圈計畫向中央爭取拓寬改建，獲公路局、水利署補助約八億元，雲林縣府配合兩億元，另嘉義縣府配合用地取得二二〇〇萬，總經費十億二千萬元。

    雲林縣交通工務局長汪令堯指出，改建工程在二〇二三年十二月動工，考量往來車流頻繁，工程採半半施工，第一階段先施作東行線新橋，舊橋維持通車；第二階段車輛改道新橋後，拆除舊橋施作西行線工程，新橋寬十八米，雙向各有兩車道。

    大甲媽祖新港進香 可走新橋

    昨天新橋東行線通車，包括雲林縣長張麗善、公路局第五區養護工程分局長黃威龍、水利署第五河川分署秘書王銘熙及雲嘉兩縣多位民代、鄉親都與會見證。張麗善表示，崙子橋是雲林與嘉義重要連絡橋梁，也是每年大甲媽祖前往新港奉天宮必經橋梁，地方稱「朝聖大橋」，經過兩年多施工東行線完工通車，象徵雲嘉兩縣搭起重要友誼橋梁，也將迎接即將到來的大甲媽遶境香客，後續西行線工期約十六個月，期盼工程能如期如質完工通車。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播