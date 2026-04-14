不靠中國 台南農產前進新加坡食品展

台南市政府集結優質農業廠商組成「台南隊」，前進新加坡國際食品展。 （記者王姝琇攝）

中共祭出惠台十項措施，台南市長黃偉哲指出，台灣辛苦打開鳳梨、芒果等水果的國際通路，當初卻被中共藉由蟲害打壓，影響台灣水果外銷。台南農產品積極搶攻國際市場，二〇二六新加坡國際食品展將在四月廿一至廿四日在新加坡博覽中心登場，市府今年再次集結在地優質農業廠商組成「台南隊」前進新加坡。

農業局昨舉辦行前宣傳，展示鳳梨、芭樂鮮果及地瓜、虱目魚等多樣台南農特產品，副市長葉澤山表示，當季鮮甜鳳梨已準備就緒正式啟航，盼再創佳績。

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葉澤山指出，台南近年積極拓展國際市場，已布局歐美及東南亞多國，去年於新加坡參展創造逾三億元產值，鮮果銷售突破五百公噸，成功建立高端品牌形象；本次參展展品涵蓋鳳梨、芒果等優質鮮果，期盼訂單再創佳績。

農業局長李芳林表示，此次集結九家優質業者參展，將透過精緻產品展示、產地直送試吃及專業媒合會議，向全球買家展現台南農漁產獨特優勢與嚴格食安規範，爭取更多長期海外合作契機。

關廟鳳梨深受國內外歡迎，當地知名的俊慶蔬果運銷合作社因供貨質量穩定，已建立市場口碑，目前每年輸往日本的「金鑽」超過卅萬支，訂單絡繹不絕。合作社理事主席郭俊說，配合供貨的農民有團體產銷履歷，無論是金鑽鳳梨、芒果鳳梨，都有品質保證，近年在班員的努力下，日本已成為最大的出口市場，不再受中國禁令影響。

中國開放鳳梨 黃偉哲酸鄭麗文去除蟲

黃偉哲昨也反諷：「難道國民黨主席鄭麗文是去除蟲了嗎？」這波操作「政治的BUG，比農業的BUG還要嚴重！」當初禁的是他們，現在突然透過鄭習會說要惠台，「要真的拿出誠意，到底開放多少外銷，且農、林、漁、牧各產業都要。」

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