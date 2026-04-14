台南防洪23億卡關 黃偉哲籲立院速審

後壁菁寮排水進行第三期整治和堤岸加高工程，新建後壁菁寮排水抽水站，昨天動土開工。（記者楊金城攝）

後壁菁寮排水抽水站開工 後續爭取17.75億整治經費也受阻

強化台南溪北地區防洪韌性，台南市水利局斥資三．三四億元新建後壁菁寮排水抽水站，昨天動土開工，後續爭取菁寮排水整治十七．七五億、今年度已獲中央核定的約廿三億元治水預算都卡在立法院，市長黃偉哲強調，盼立法院以蒼生為念，速審通過今年行政院總預算，讓台南持續治水建設不中斷，民眾不要生活在水患威脅的恐懼中。

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明年10月完工 每秒抽排20噸

後壁菁寮排水整治是台南溪北治水工程重中之重，黃偉哲、水利署第六河川分署長林玉祥、南市水利局局長邱忠川等人出席菁寮排水抽水站動土，菁寮排水新建抽水站加上現有應急抽水站，未來合計抽排量達到每秒廿噸，預計明年十月底竣工，包括後壁區長李至彬、里長等人都到場，見證重大治水工程開工興建，是地方喜事。

提升區域排水 3工程同步施作

菁寮排水在下游匯入八掌溪，現設有每秒抽排量八噸的應急抽水站，工程在一旁新建菁寮排水抽水站，抽排量為每秒十二噸，設有滯洪三．八萬噸的前池，斥資三．三四億元，包括菁寮排水下游第三期整治工程一億、堤防加高工程八千萬元也同步施工中，堤岸未來將加高八十五公分，這三項工程總經費計五．一四億元，透過抽水與排水同步強化，全面提升區域排水能力。

邱忠川表示，台南市針對菁寮排水已後續提報菁寮排水第四期整治、菁寮社區分洪道等工程，經費合計約十七．七五億，只要中央總預算獲得通過，就能爭取到經費動工興建，持續治水工程。

林玉祥說，中央和地方合作推動治水工程已見成效，淹水面積逐漸縮小，為因應氣候變遷愈來愈嚴重，治水工程必須與時俱進，因應更新，感謝黃偉哲和水利局團隊很認真提報治水計畫爭取中央預算，中央也會和市府合作，在整治完工後解除水患。

台南市今年度已獲中央核定約廿三億元治水預算，因應中央總預算卡在立法院，南市採工程發包「開標但不決標」模式，待中央補助核撥即動工，縮短工程發包時間。

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