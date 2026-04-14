為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    三峽長福停車場開工 斥資5億設214車位

    2026/04/14 05:30 記者翁聿煌／新北報導
    新北市三峽長福地下停車場舉行動土典禮。（記者翁聿煌攝）

    新北市三峽長福地下停車場舉行動土典禮。（記者翁聿煌攝）

    三峽老街假日人潮多，停車空間不足，新北市府闢建長福地下停車場，昨天舉行開工動土典禮，設置十六格大型車停車位及一九八格汽車停車位，預計二〇二八年八月完工、二〇二九年一月啟用，上方規劃廣場休憩空間，並銜接長福公園步道及長福橋觀景平台，可望促進地方觀光發展。

    鄰近老街 2029年啟用

    市長侯友宜表示，三峽長福地下停車場鄰近三峽祖師廟及三峽老街，工程總經費約五億三二七萬元，其中中央補助二億一六〇〇萬元、市府自籌二億八七二七萬元，規劃設置十六格大型車停車位及一九八格汽車停車位，預計二〇二八年八月完工、二〇二九年一月啟用。

    規劃廣場休憩空間

    侯友宜說，停車場上方規劃為廣場休憩空間，並銜接長福公園步道及長福橋觀景平台，未來民眾可步行串聯對岸景點，提升觀光動線便利性，活動中心也納入整體規劃，目前完成初步設計，室內空間約一百五十坪。

    交通局長鍾鳴時表示，因停車場工區鄰近學校，已要求廠商施工期間在學校及周邊路口配置交通管制人員，上學、放學時段避免車輛進出工地；配合中、低年級學童放學時間，每日中午十二點至下午一點半暫停施工；考試期間也將配合停工。

    新北市議員江怡臻說，三峽祖師廟是當地信仰與人文核心，興建長福停車場除了增加停車空間，更是串聯河岸、廟埕與老街的重要節點，期盼停車場強化與河岸景觀、祖師廟及老街文化的連結，引導民眾走進三峽的歷史與生活。

    交通局補充，今年將陸續完成蘆洲湧蓮寺慈善公益大樓附設停車場等七案，並由三峽長福及鶯歌公八公園地下停車場接力開工；總計九座停車場完工後，可提供十六個大型車停車位、三一三七個汽車停車位及四二三八個機車停車位，紓解地方停車需求。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播