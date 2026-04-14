三峽長福停車場開工 斥資5億設214車位

新北市三峽長福地下停車場舉行動土典禮。（記者翁聿煌攝）

三峽老街假日人潮多，停車空間不足，新北市府闢建長福地下停車場，昨天舉行開工動土典禮，設置十六格大型車停車位及一九八格汽車停車位，預計二〇二八年八月完工、二〇二九年一月啟用，上方規劃廣場休憩空間，並銜接長福公園步道及長福橋觀景平台，可望促進地方觀光發展。

鄰近老街 2029年啟用

市長侯友宜表示，三峽長福地下停車場鄰近三峽祖師廟及三峽老街，工程總經費約五億三二七萬元，其中中央補助二億一六〇〇萬元、市府自籌二億八七二七萬元，規劃設置十六格大型車停車位及一九八格汽車停車位，預計二〇二八年八月完工、二〇二九年一月啟用。

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規劃廣場休憩空間

侯友宜說，停車場上方規劃為廣場休憩空間，並銜接長福公園步道及長福橋觀景平台，未來民眾可步行串聯對岸景點，提升觀光動線便利性，活動中心也納入整體規劃，目前完成初步設計，室內空間約一百五十坪。

交通局長鍾鳴時表示，因停車場工區鄰近學校，已要求廠商施工期間在學校及周邊路口配置交通管制人員，上學、放學時段避免車輛進出工地；配合中、低年級學童放學時間，每日中午十二點至下午一點半暫停施工；考試期間也將配合停工。

新北市議員江怡臻說，三峽祖師廟是當地信仰與人文核心，興建長福停車場除了增加停車空間，更是串聯河岸、廟埕與老街的重要節點，期盼停車場強化與河岸景觀、祖師廟及老街文化的連結，引導民眾走進三峽的歷史與生活。

交通局補充，今年將陸續完成蘆洲湧蓮寺慈善公益大樓附設停車場等七案，並由三峽長福及鶯歌公八公園地下停車場接力開工；總計九座停車場完工後，可提供十六個大型車停車位、三一三七個汽車停車位及四二三八個機車停車位，紓解地方停車需求。

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