宜蘭綠九市場 邀「親子採買GO」

宜蘭綠九市場「親子採買GO」活動，預計本月十九日、五月二十四日及六月二十八日共舉辦三場，帶領二人同行的親子檔走讀傳統市場。（宜蘭市公所提供）

宜蘭綠九市場「親子採買GO」活動，預計本月十九日、五月二十四日及六月二十八日共舉辦三場，帶領二人同行的親子檔走讀傳統市場，今天起受理報名，活動當天全程參與者，將獲贈可折抵消費的三百元採買體驗券。

宜蘭市公所指出，綠九市場「親子採買GO」活動，每場有二梯次，第一梯次上午八點，第二梯次九點半，各一個半小時，每梯次受理二十四組報名，每組二人（一大一小），請上臉書粉專「來宜蘭逛市場：宜蘭市場放送頭」報名。

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宜蘭綠九市場販售的食材琳瑯滿目，有肉攤、水果攤、菜攤、熟食攤位，營業時間叫賣聲此起彼落，「親子採買GO」活動期間，市公所指派工作人員帶著親子檔走進充滿人情味的市場攤位，了解消費者如何選購食材，體驗在地市場文化。

市長陳美玲說，綠九巿場環境整潔明亮，二〇二四、二〇二五連續二年榮獲經濟部認證四星級優良市集，也是宜蘭縣環保局指定推行減塑計畫示範巿場，宜蘭巿公所為了便民，提供購物免費停車一小時貼心措施。

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