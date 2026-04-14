北市國際技能賽 10職類高手5月競技

台北市長蔣萬安出席「2026台北市第2屆首都盃國際技能競賽啟動儀式」,現場並與得獎同學合影。（記者田裕華攝）

台北市政府將於今年五月廿六日至廿八日在松山工農舉行第二屆首都盃國際技能競賽，台北市長蔣萬安昨出席啟動儀式並表示，這是唯一由地方政府主辦的國際級技能競賽，參賽國家從去年九個增加到十五個，選手人數從四十三人增加到六十二人，競賽職類也從七項擴大到十項，希望北市優秀的技職教育人才能站上國際舞臺，被世界看到。

蔣萬安表示，去年首度舉辦首都盃國際技能競賽，發想初衷是台北市的選手在國內競賽表現傑出，希望他們也能跟國際好手切磋交流。

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教育局補充，本屆競賽職類涵蓋工業四．〇、數位建設BIM、資通訊網路建置、行動應用開發、商務軟體設計、工業機械、銲接、漆作裝潢、汽車技術、冷凍空調等領域，都是未來城市的關鍵技術，所有競賽項目都比照國際技能競賽規格辦理。而北市府自二〇二四年起實施獎勵計畫，首都盃金牌獎金從廿萬元提升至廿四萬元，銀牌十萬元提升為十二 萬元、銅牌六萬元提升至八萬元，實質鼓勵優秀技術人才。

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