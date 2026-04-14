北市推公務員育兒居家辦公 議員指壓力更大

林杏兒：比照勞工減時政策 不必補時數

台北市府在三月份推出「育兒減工時」試辦計畫，家中有十二歲以下子女的勞工家長每日不減薪，可減一小時工時，讓外界質疑公務員權益受損，隨後台北市政府在四月也推出新制度，針對家中有十二歲以下兒童的公務員，除了彈性上下班外，可提出申請每個上班日多一小時「居家辦公」。國民黨籍議員林杏兒受訪表示，應比照一般勞工，讓公務員可以直接請假，否則返家後還要找一小時，補足上班時數，壓力更大。

台北市府人事處長張翠娟表示，根據《公務員服務法》規定，公務人員每天上班要八小時，市府有考慮到家庭跟事業的平衡，在三月十七日修正《台北市市政大樓各機關彈性上班實施要點》，明定同仁家中有十二歲以下的國民小學學童、學齡前幼兒，以及有懷孕期間之配偶、重大傷病、身心障礙、六十五歲以上等，彈性上班時間每日可以從二．五小時，改為三小時。

請繼續往下閱讀...

人事處說明，居家辦公期間原則以遠端網路方式線上打卡，作為實際執行職務時間的認定依據，但機關得視業務需要，在每日上班時數八小時的原則下，另訂居家辦公者之上、下班時間及其記錄方式。此外，需於特定地點始能執行的業務，其承辦公務員則不得居家辦公。

但林杏兒認為，公務員接完小孩，返家還要找一個小時補辦公，反而公務員回家後壓力更大，應比照一般勞工，讓公務員可以直接請假。林杏兒也建議，涉及到中央法規，市府無法單一調整，應主動提出向中央反映、討論，減輕育兒家庭的負擔。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法