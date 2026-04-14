敬老卡七月換二代卡 長者盼點數別清零

跨月累點技術沒問題 王欣儀：市府勿再以技術受限作擋箭牌

台北市現有五十八萬九八〇一名長者，敬老卡每月平均使用點數約二二〇點，「用好用滿」四八〇點者僅佔約八％，市議員王欣儀昨（十三）於議會民政部門質詢指出，超過九成用不完，多次質詢原因均未獲明確答覆，容易讓人覺得是「假政策」，月底「自動清零」也很浪費，民眾殷殷期盼「跨月累點」，但過去市府常以「技術受限」作擋箭牌，七月起換發克服技術瓶頸的二代卡，若持續消極不作為，就是行政怠惰。對此，秘書長王玉芬說，三個月內研議問題所在與解決方案，同步推出政策方向。

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每月用完480點僅約8%

市轄敬老卡目前均為一代卡，王欣儀指出，長者一直希望敬老卡點數能夠累積，不要到月底就歸零，「生病、天氣差沒出門，點數每月清零就浪費掉了！」市府先前常拿「晶片技術限制、寫不進去」推辭，如今七月換發二代卡在即，代表跨月累點技術已克服，還有什麼理由可以不做？至少可以先從跨季、每半年結算方向研議。

王：不作為就是行政怠惰

此外，王欣儀說，敬老卡使用率不佳，多次透過口頭與書面質詢，始終未能獲得明確答覆，如果不知原因如何對症下藥？容易讓人覺得是「假政策」。議員郭昭巖也提到，近期就有民眾反映尖峰時間不是叫不到車，要不就是聽到使用敬老卡後拒載，質疑是因市府合作的車隊太少，還是合作的駕駛認為請款不易，降低載客意願。

社會局說明，一代卡晶片儲存空間有限，隨著敬老卡使用範圍擴增，影響未來系統擴充空間，故需換發二代卡，預計七月從「新領」或「補發」的長者開始使用，其他既有持卡人的換發方式尚在規劃中。「跨月累點」尚須有更具體資料，顯示不影響長者定期外出動機及減少點數現金化聯想，暫不開放，未來將持續檢視整體使用狀況，兼顧社會福利資源衡平分配及財政永續。民政局說，二代卡發放相關細節及期程規劃，將待府內進行討論後，再請區公所配合辦理。五十萬餘張製卡、耗材及相關郵寄費等行政費用約需一千四百萬元。

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