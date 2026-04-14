北市府公務員10年考察日本122次 挨批名目浮濫

台北市議員游淑慧質疑北市府公務員赴日考察名目林林總總、千奇百怪。（記者方賓照攝）

游淑慧批柯曾考察沖繩悠遊卡業務 根本沒人用 市場處去6次 市場改建仍無成功範例

國民黨台北市議員游淑慧昨在議會質詢指出，台北市政府公務員十年來花了五千多萬到日本考察超過一百次，各式各樣的名目相當奇怪，就算有不錯的考察報告內容也不見落實，她舉例柯前市長任內帶隊到沖繩考察悠遊卡業務，去年她到沖繩沒看到有人使用；市場處到日本考察六次市場業務也未見落實。研考會主委殷瑋說明，出國報告抽查已常規化，了解有無符合出國名目或創新發現，近期要設置的行人遮陽傘，就是出訪韓國後的創新想法。

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稅捐、人事、捷運局、聯醫…都考察日本

游淑慧說，日本有先進的防震、治水等工程技術，工務單位去考察可以理解；但稅制、人事制度不同的稅捐、人事單位也都赴日考察，到底考察什麼，調閱資料後發現，北市近十年共赴日考察一二二次、花費五二八八萬元。有捷運局考察高齡化捷運設施，這和無障礙捷運設施有什麼不同？去年在交通委員會當召集委員，也沒看到有強調高齡化捷運設施的經費。

游：考察報告內容不見落實成政策

游淑慧還提到，聯合醫院二〇一九年去日本考察某個大學附屬醫院的一項牙科到宅治療服務，回來有推動嗎？二〇二二年，柯文哲帶隊到沖繩考察悠遊卡業務，但去年她到沖繩沒看到有人使用悠遊卡；去年財政局稅捐處去考察碳稅、碳交易制度？「請問地方政府可以徵收碳稅嗎？」還有市場處從二〇〇七年開始做傳統市場考察，二〇一四到二〇二二年去日本考察六次，換個名目、地方，還是市場考察，結果環南市場、士林市場還是狀況頻頻，一直被抱怨，「考察了那麼多次，但市場改建成功的範例很少？」

市府：出國報告抽查常規化 找出創新發現

人事處長張翠娟表示，去年已訂定出國計畫初審原則，二〇二三年八月對各機關的出國計畫有函示原則，要配合市長的施政內容和政策白皮書，同時會回溯近三年的計畫；研考會主委殷瑋也說明，出國報告抽查已常規化，了解有沒有符合出國名目或創新發現，近期要設置的行人遮陽傘，就是出訪韓國後的創新想法。

游淑慧說，考察不是觀光，學以致用才是關鍵；若有基層公務員用心寫的好建議，不要高高掛起，要把它變成具體的政策。王玉芬表示，未來各單位提出出國預算時會更嚴謹審查，包含檢視過去三年是否有類似的考察行程，各單位類似的行程可以整併，不用單獨出團。若報告的政策具可行性就應該要列管執行。

研考會主委殷瑋（右一）說明，出國報告抽查已常規化，了解有沒有符合出國名目或創新發現。（記者方賓照攝）

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