確保穩定供應國內醫材 環團籲減少塑膠原料出口

環團呼籲應讓四輕完成既定歲修、暫緩中油增量供應政策，並要求主要廠商減少出口，優先確保國內醫材原料供應無虞。（資料照，記者洪臣宏攝）

受美伊戰爭影響，國際原油波動，中油四輕年度歲修提早結束以穩定供應鏈，環境權保障基金會昨天表示，國內乙烯等塑膠原料三月出口量大增，且出口對象是中國，認為政府應要求主要廠商減少出口，讓四輕完成既定歲修。

為穩定塑膠袋、一次性醫療用品民生物資供給，政府要求中油四輕歲修提早結束並投入開工，以提高乙烯產量，環境權保障基金會表示，關務出口報告顯示，塑膠原料今年三月出口量與去年同期相較，除環氧樹脂與聚酯類衰退，乙烯聚合物、苯乙烯聚合物、氯乙烯聚合物出口量皆顯著增加，其中塑膠袋主要原料的乙烯聚合物，出口增加逾一．九萬噸，增幅超過廿六％，主要是出口到中國（含香港）。

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環境權保障基金會也透過出口數據指出，丙烯聚合物等今年三月出口較去年同期增加十四．七％；多數為保麗龍及ABS原料的苯乙烯聚合物，較去年同期增約三．九％；PVC原料的氯乙烯聚合物比去年同期增加超過七．五％。

中油四輕應完成既定歲修

針對國內因內需陷入供給不足焦慮，塑膠原料出口量卻暴增現象，環境權保障基金會推測，應該是國內廠商趁國際市場高漲，增量出口導致，反觀政府為穩定供給，提前結束中油四輕歲修，是用增加工安與環境風險以及中油虧損為代價，呼籲應讓四輕完成既定歲修、暫緩中油增量供應政策，並要求主要廠商減少出口，優先確保國內醫材原料供應無虞。

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