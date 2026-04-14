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    首頁 > 生活

    台科大結合MR開發導航輔助系統 提升人工髖關節手術精準度

    2026/04/14 05:30 記者林曉雲／台北報導
    台科大教授謝易錚帶領團隊，開發「人工髖關節手術導航輔助系統」，協助醫師在手術中精準辨識病灶、重要血管或神經，讓「安全區域（Safe Zone）」可視化。（台科大提供）

    台科大教授謝易錚帶領團隊，開發「人工髖關節手術導航輔助系統」，協助醫師在手術中精準辨識病灶、重要血管或神經，讓「安全區域（Safe Zone）」可視化。（台科大提供）

    台灣科技大學電機工程系教授謝易錚帶領研究團隊，結合混合實境（MR）技術，開發「人工髖關節手術導航輔助系統」，透過頭戴式裝置，將病患骨骼3D影像即時疊加於醫師視野中，協助判斷植入位置與角度，提升手術精準度並降低醫療風險。

    謝易錚表示，傳統人工髖關節置換手術高度依賴醫師經驗，而現有導航系統或機械手臂價格昂貴，團隊與臨床醫師合作，導入MR技術，發展更直覺且具成本效益的輔助方案。

    醫師在手術過程中無須頻繁查看外部螢幕，即可在同一視野掌握關鍵資訊，達到「眼到手到」操作效果。謝易錚說明，系統可即時顯示植入物的傾斜角與前傾角，有助降低誤差，減少對術中影像檢查依賴，降低輻射暴露。

    謝易錚透露，研發過程中，團隊面臨手術環境動態干擾、影像定位精準度及即時計算等挑戰，團隊以人體骨骼模型進行模擬測試，依實際手術流程反覆驗證，並透過光學量測平台分析定位誤差，確保系統精準度符合臨床需求。

    團隊亦與輔大醫院骨科醫師張書豪合作，將臨床經驗導入開發。謝易錚指出，醫工跨域合作須以臨床需求為核心，才能真正落實應用。該研究去年獲大專院校資訊應用服務創新競賽第一名。

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