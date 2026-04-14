粉紅超跑停駕鎮瀾宮 首度四媽會

台鐵白沙屯站深夜疏運大批人潮。 （交通部提供）

白沙屯媽祖起駕進香八天七夜，昨上午十點多停駕大甲鎮瀾宮，鑾轎內三尊媽祖與大甲媽祖相見，成為首次「四媽會」。大甲鎮瀾宮董事長顏清標表示，之前白沙屯媽也曾於去程停駕鎮瀾宮，只是今年停駕時間比較久，要讓「大家拜到歡喜」。

創三尊媽祖同行進香紀錄

白沙屯媽祖進香今年創下逾四十六萬人報名紀錄，除白沙屯媽、山邊媽外，爐主媽首次登上「粉紅超跑」，創下三尊媽祖同行進香的紀錄。

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昨天上午七點多，「粉紅超跑」進入台中轄區，在大甲區永信藥品前短暫停轎，員工跪拜喊「媽祖我愛你」；往鎮瀾宮前突在德興路時急轉彎進入文昌國小，讓學童開心稜轎腳。

一進香客突倒地 送醫急救

隨後粉紅超跑進入鎮瀾宮，在廟埕三進三出，香客擠得水洩不通，狂呼「進喔！進喔！」爭睹女神風采。對於鑾轎停駕鎮瀾宮，拱天宮主委洪文華表示，白沙屯媽起駕後都未休息，一直到鎮瀾宮才停駕，這是媽祖的旨意；鎮瀾宮副董鄭銘坤則說，四媽相聚盛會，十分難得。鑾轎晚間駐在清水「笠毅公司」，預定今日凌晨二點起駕。

此外，五十一歲張姓男子參與進香活動，十二日晚上九點多在苗栗縣境行走時突倒下，沒有呼吸心跳，經童綜合醫護團隊電擊急救送醫，目前仍重度昏迷，尚未脫離險境。

因應白沙屯媽祖進香，交通部今年延續「鐵公路齊開」疏運策略，前天共疏運十二萬一八四二人次，較去年的八萬三二〇九人次、增加四十六％。其中，高鐵苗栗站進出約一萬六八六三人次，是苗栗站歷史總運量第一。

白沙屯媽祖「粉紅超跑」昨天上午十點多停駕大甲鎮瀾宮，人潮爭睹四媽會。 （記者歐素美攝）

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