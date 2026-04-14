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    首頁 > 生活

    好菌好俊康普茶 涉改標用過期原期

    2026/04/14 05:30 記者余瑞仁、鄭淑婷／桃園報導
    「好菌好俊康普茶」爆發使用過期原料、新瓶裝舊茶，桃檢指揮調查局搜索查扣相關原料。（檢方提供）

    「好菌好俊康普茶」爆發使用過期原料、新瓶裝舊茶，桃檢指揮調查局搜索查扣相關原料。（檢方提供）

    金蘭食品第四代鍾淳仁創辦松樹角公司的「好菌好俊康普茶」品牌，驚傳涉嫌塗改有效期限標籤，並使用過期原料，桃園地檢署十日指揮調查、搜索，查獲逾期原料、半成品及成品共四十七項、總計三二五．六七公斤，鍾淳仁及其妻經檢察官複訊後以一百萬元、卅萬元交保。

    桃園衛生局勒令停售、回收

    桃園市衛生局表示，查扣的證物已全數封存，並已勒令業者停止製造及販售，同時啟動回收機制，限期昨日完成下架，未完成最高可處三百萬罰鍰。

    鍾淳仁為金蘭食品第四代，曾於二〇〇五年擔任金蘭食品公司董事長，後因家族爆發經營權之爭而卸任，創辦松樹角公司推出好菌好俊康普茶品牌，在業界有「發酵教父」之稱，不料卻爆出重大食安問題。

    該公司生產的康普茶產品，包括三〇〇毫升玻璃瓶及七五〇毫升香檳瓶包裝，另有代工生產三三〇毫升鋁罐產品等。檢調於該公司桃園蘆竹廠內查獲多項逾期原料、半成品及成品，業者坦承確有使用逾期原料、成品投入製程的情形，調查人員另發現業者指示員工以化學溶劑塗銷罐底原效期標示後重新打印以延長保存期限，嚴重影響食品安全與消費者權益。

    金蘭食品第4代鍾淳仁夫妻交保

    檢調搜索後帶回鍾淳仁與其妻林女及林姓、徐姓員工調查，檢方認定涉嫌行使偽造準私文書、商品虛偽標記、詐欺取財，並違反食品安全衛生管理法販賣攙偽食品等罪嫌，訊後令鍾以一百萬元交保、林女卅萬元交保，林、徐各五萬元交保候傳。

    該公司隔日於官網聲明，坦承部分產品存在使用逾期原料的情形，問題產品將全面下架，表達歉意，凡購買問題商品可全額退費。

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