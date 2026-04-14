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    首頁 > 生活

    台大參與跨國研究／34國模擬危機應變 台灣合作能力超群

    2026/04/14 05:30 記者林曉雲／台北報導
    台大教授、台灣韌性社會研究中心主任王道一，帶領「台灣社會科學實驗室（TASSEL）」參與英國諾丁漢大學主導的跨國研究。（翻攝台大官網）

    台大教授、台灣韌性社會研究中心主任王道一，帶領「台灣社會科學實驗室（TASSEL）」參與英國諾丁漢大學主導的跨國研究。（翻攝台大官網）

    面對氣候變遷、防災或國家安全等大型風險時，民眾會選擇一起出力解決，還是只顧好自己？台大教授王道一帶領團隊參與跨國研究，發現在三十四個國家中，台灣人不僅群體報酬表現良好，資源浪費自保比例低，資源分配也相對平均，顯示社會在面對集體風險時具備較強的合作能力，對建構韌性社會具重要啟示，研究成果近日刊登於國際頂尖期刊「美國國家科學院院刊（PNAS）」。

    台大學經濟學系教授、台灣韌性社會研究中心主任王道一團隊，參與英國諾丁漢大學主導的跨國研究，透過模擬決策的行為實驗發現，多數國家都容易出現「各自為政」的情況。

    對建構韌性社會具重要啟示

    這項研究結合七十二位學者，全球三十四國共七五〇四名大學生受試，實驗設計讓參與者四人一組，在資源不平均下反覆進行決策，可以選擇投入「公共解方」，例如國防軍購、興建河堤或減少碳排；或各自出資採取「個別解方」來自保，例如雇用私人保全、架高自宅或遠離受極端氣候影響地區，以模擬現實社會中的情境。

    多數國家出現各自為政陷阱

    結果顯示，多數國家都出現「各自為政陷阱」，一開始資源較多的人傾向先自保，而資源較少的人反而較願意投入公共解方，即使後續富人開始加入集資，最終只有約近六成群體達標，但先前投入自保的資源反而變成浪費，導致整體效益下降。

    研究也發現，「各自為政陷阱」會加劇不平等，資源較少的人往往需要投入較高比例的資源來維持合作，一旦合作失敗，承擔的風險也更大；相對而言，資源較多的人仍有能力透過自保降低損失，使差距進一步擴大。

    王道一表示，克服「各自為政陷阱」的關鍵，在於有人願意在一開始就投入集資「兼善天下」，進而帶動其他「有條件合作者」跟進，面對群體危機時，唯有凝聚全民共識，推動公共政策，方能避免有辦法的人獨善其身，降低社會落入「各自為政陷阱」風險。此研究未進行排名，但從多項指標觀察，台灣呈現相對穩定表現。

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