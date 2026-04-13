新北賞螢46秘境 5月上旬迎高峰

坪林親水吊橋周邊賞螢步道。（農業局提供）

春夏交替之際，正是賞螢時節。新北市農業局昨天公布四十六處「賞螢全攻略」，民眾可至農業局官網免費下載，涵蓋新店、烏來、三峽、平溪等行政區，螢火蟲種類約二十多種，預計五月上旬迎來最佳賞螢高峰期。

有木國小、坪林步道 免費導覽

農業局長諶錫輝表示，目前全台螢火蟲種類有六十多種，在新北市可見超過三分之一品種，包含黑翅螢、紅胸黑翅螢、黃緣螢、擬紋螢等。此次公布的四十六處賞螢地點，有些是私人農場需付費，部分是公所或農會承辦，皆屬免費，例如新店屈尺國小（文山農場）提供免費導覽，但每梯次廿五名，需事先報名，三峽有木國小及坪林螢火蟲步道，也提供免費導覽，需事先報名。

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文山農場 漫步茶鄉與螢共舞

另外，位於新店前往烏來半山腰的「文山農場」，長期與農業局合作，推行友善耕作，營造極佳棲地，農場距離捷運新店站僅約十二分鐘車程，即日起至九月推出「與螢共舞／漫步茶鄉」系列活動，除了能欣賞多樣化的螢火蟲品種，還能深入體驗茶鄉文化，成為親子踏青的首選行程。

農業局提醒，螢火蟲對環境與光害極為敏感，民眾觀賞時務必遵守「不喧譁、不捕捉、不以燈光直射、沒有光害」的「三不一沒有」原則，建議多人結伴前往山區互相照應，在導覽期間將手電筒關閉，手機與相機亮度調至最暗，以免干擾螢火蟲繁殖與生存。

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