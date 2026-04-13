考試壓力大 落差失控感更讓人崩潰

記者羅國嘉／專題報導

新北市國、高中學生逾十四萬人，平時小考、模擬考與升學壓力，被視為學生主要的情緒來源；記者觀察發現，讓學生瀕臨崩潰的並非單一考試成績，而是多重壓力交織下產生的落差感與失控感。教育局表示，學生情緒困擾受到多重因素影響，需回到個別需求提供支持。

高三吳同學分享，每次模擬考對他都很重要，成績起伏也會帶來情緒波動，「第一次超乎預期會很興奮，但第二次掉下來、排名有落差，就會開始焦慮、緊張」，但這類情緒多半短暫，「睡一覺就沒煩惱了」。

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吳同學說，大學學測放榜後，原本想填的科系依去年分數評估無法錄取，他轉而選擇較有把握的志願，未料分數出現變動導致落榜，看到最低錄取分數的當下，情緒瞬間崩潰，當時一度出現「覺得自己很沒用、甚至想自傷」的念頭，但透過外出、吃東西等方式，情緒逐漸緩和。

許多學生提到，有時候情緒失控往往來自一句話、感情挫折或長期累積的疲憊和壓力，或是大人無意間踩到「情緒地雷」，例如對已知的事情反覆提醒，會覺得煩躁厭倦。當情緒累積到臨界點，多以哭、睡覺、聽音樂或外出放鬆等方式自我調節，僅少數人有自傷行為。

教育局指出，學生情緒困擾與自傷行為多屬個別學生在不同情境下，多重因素交互影響的結果，無法用單一數據量化排序呈現。依第一線輔導實務觀察，常見壓力來源包括家庭溝通與支持、人際互動困擾及課業壓力等，所以學生情緒支持須回到個別需求評估，不能以單一因素解釋。

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