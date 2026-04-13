玉里安通溪邊湯池合法化 部落向公所喊話

玉里鎮公所在溪邊以重機具堆疊石塊形成的泡腳池，因為不需抽水就位於露頭旁邊，沒有違反溫泉法的問題。（記者花孟璟攝）

記者花孟璟／專題報導

有百年歷史的安通溫泉露頭位於花蓮縣玉里鎮安通溪床邊，鎮公所卅年前曾設置三個免費露天湯池，在溫泉法實施後納入河川行水區，因無法取得水權涉違法，縣府喊開罰，公所無奈斷電，引起居民抗議，在地部落協會盼公所輔導，解決行政程序問題。

位河川行水區無法取得水權 被斷電

玉里鎮公所規劃「泡湯回歸野溪」活動，四月一日在安通溪床的溫泉露頭旁堆石頭，打造臨時湯池，鎮長龔文俊認為，此做法不會阻礙河川行水區，因為大雨過後溪水上漲變成河川流路，不需要用馬達抽取，且野溪自然湧出的泉水是大眾共享資源，不屬於「溫泉供取事業」，不需要申請水權。

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公所溪床堆石頭 打造野溪臨時湯池

鄧姓居民抨擊，鎮公所「有錢辦活動、沒能力解決問題」？沒有建設就算了，還要毀掉湯池設施，難道不能把泡腳池搬到河川地之外的合法土地再申請水權？

居民建議移地管理 盼輔導申請水權

龔文俊表示，依照原住民族基本法，經部落諮商同意，安通部落族人申請將湯池劃入傳統領域或部落範圍，且主張溫泉使用是傳統文化及生活的一部分，或許與溫泉法抗衡，因縣府多次來函將開罰，因此先斷電，未來溫泉池是否填平移除將再評估。

鎮長︰考量劃入原住民傳統領域解套

不過，安通部落迄今未依原基法成立部落會議及制定章程，因此無法依照「原住民族土地或部落範圍土地劃設辦法」成立土地劃設小組，如要依此管道申請合法，未來還有漫漫長路。

安通社區發展協會理事長張健治說，管理泡湯池有必要，但是部落年輕人大多北漂，長輩對法規及冗長的行政程序不熟悉，部落願意成立管理委員會，前提是鎮公所應積極輔導取得水權，希望造就工作機會，協助年輕族人返鄉。

安通溫泉舊名紅蓙溫泉，來自阿美族地名，目前有七家溫泉旅館及民宿，早年人們都在溪邊洗浴，四處掛滿布幔及簡易草寮，卅年前玉里鎮公所在溪邊蓋泡湯池，也是這次引起爭議的源頭。

玉里鎮公所在安通溪左岸高灘地上蓋的溫泉池，溫泉法實施後因為土地不合法不能申請水權，縣府要依法開罰，鎮公所只得斷電，現在已經無法泡湯，回歸野溪溫泉。（資料照，記者花孟璟攝）

安通溫泉泡腳池關閉，民眾現在要泡湯得回去溪邊泡。（記者花孟璟攝）

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