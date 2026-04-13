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    首頁 > 生活

    嘉義優鮮柿果子脆片 搶攻日本零食市場

    2026/04/13 05:30 記者蔡宗勳／嘉義報導
    「嘉義優鮮」前進日本職棒西武巨蛋，番路鄉農會主打「柿果子脆片」。（番路鄉農會提供）

    「嘉義優鮮」前進日本職棒西武巨蛋，番路鄉農會主打「柿果子脆片」。（番路鄉農會提供）

    看好日本對柿子創新加工品的接受度，嘉義縣番路鄉農會搭上此次「嘉義優鮮」農漁產進軍日本的機會，主打創新產品「柿果子脆片」，受到年輕族群與重視生活質感的消費客群喜愛，成功為嘉義農產打響知名度。

    縣長翁章梁本月九日至十二日率領番路鄉農會等七家「嘉義優鮮」品牌業者，前進日本展開橫跨青森縣、埼玉縣及東京都的行銷之旅，除了打入「亞洲太陽市場」通路，在埼玉縣西武巨蛋舉辦「台灣阿里山×嘉義優鮮品牌推廣日」，也在吉祥寺、千歲船橋及海老名等據點販售。

    番路鄉有「柿子故鄉」美譽，鄉農會創新產品「柿果子脆片」不管是在亞洲太陽市場通路或西武巨蛋銷售站，因新穎口感與輕巧設計，大受日本消費者青睞。

    番路鄉農會總幹事趙幸芳表示，日本雖為柿子重要產地，但目前加工型態仍然偏向傳統方式，新型態的產品在市場有推廣潛力；「柿果子脆片」以創新技術將柿子轉化為輕盈酥脆即食零嘴，跳脫傳統柿餅的食用方式，讓柿子產品在日本市場重新定位。

    趙幸芳強調，行銷策略上，採用小包裝設計，提升攜帶便利性與消費彈性，更貼近日本消費者精緻化偏好與即食需求，讓產品能自然融入日常生活，未來將導入日本零售通路，期待成為日本消費者全年都可享用的休閒零食。

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