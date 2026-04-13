解散半世紀 大樹無水寮宋江陣重現

徐東吉（右一）指導宋江陣，史國興（前中）掌頭旗，虎虎生風。（記者洪臣宏攝）

組成「千歲團」 成員都是阿公阿嬤 年紀最大93歲 18日將演出

記者洪臣宏／專題報導

高雄市大樹區無水寮義民爺祭傳承二百卅八年，已登錄為高雄市無形文化資產，今年地方又組了「千歲團」宋江陣，阿公阿嬤勤於舞刀弄槍，期盼已解散半世紀的傳統陣頭，再度活躍於廟埕之上。

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掌頭旗88歲 為末代宋江陣一員

水寮、水安里關懷據點長輩在水寮里長史榮瑞、高雄市義民爺協會理事長張淡英登高一呼下，組了廿餘人的宋江陣，年紀最大為九十三歲曾見清，掌頭旗的八十八歲史國興是末代宋江陣一員，打三通鼓的是地方耆老，其餘成員幾乎都是阿嬤，指導教練則是業師槌第五代傳人徐東吉，雖是「千歲團」，動作也還沒那麼標準，演練時仍展現出先民的尚武風氣。

融入在地武術 大量使用槌法

徐東吉指出，無水寮宋江陣融入在地武師謝忠的武術，謝忠以「童子齊眉槌」（俗稱業師槌）馳名，而槌為兵器之母，當地宋江陣大量使用槌法，成為最大特色。

史國興從十八歲起練宋江陣，掌旗仍是虎虎生風，他說，當初年輕人因為工作、就學，沒人願意學，無水寮宋江陣於一九七六年解散，沒想到五十年後捲土重來，很有意義。

值得一提的是，張清景手繪業師槌法留下基礎，宋江陣的廿二個陣式也被完整保留，使用的雙斧、月牙鏟、大刀等法器，都是由文史工作者陳瑚琨考據後以雷射加工製作。

法器經考據 22個陣式完整保留

高雄市義民爺文化協會曾結合水寮國小母語教學，老少共學尪仔戲、宋江陣演繹義民爺事件，這次藉由無水寮北極殿主體建築整修完工，將於四月十七日循古禮開廟門，宋江陣於十八日應邀在廟埕上演出，同時也讓老師傅們親自上場傳承。

史榮瑞、張淡英說，練習宋江陣除了讓年輕人認識鄉土文化，也讓長輩們有活動筋骨機會，將會持續下去，未來將於元宵、端午及中秋三大節公開演出，甚至如義民爺祭代代相傳。

陳瑚琨（左起）、史榮瑞及張淡英為「千歲團」宋江陣推手。（記者洪臣宏攝）

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