屏縣南國國際生活節吸客 湧入數萬人

「南國國際生活節」180秒璀燦煙火震撼恆春半島。（記者陳彥廷攝）

台灣祭之後，屏東縣政府接力打造璀燦春季帶狀活動，「南國國際生活節」上週末於恆春北門登場，百年古城牆成為布景，燃放煙火點亮恆春半島，吸引數萬遊客進場，延續南台灣熱鬧氣氛。

屏縣府交通旅遊處表示，今年的南國生活節升級為國際級，於四月十至十二日及十七日至十九日，連續兩個週末在恆春古城北門草地登場，十一日邀請在「英國達人秀」中以世界唯一足技翻轉火缸與火焰方桌而全球知名的「足上舞伶」楊立微擔綱演出，以國際規格為活動揭開序幕。

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交旅處指出，本週主題為「半島夢遊」，邀請日本大阪的「東映太秦映画村」妖怪帶領民眾在恆春老街與墾丁大街展開兩場踩街活動，白天場在恆春老街，結合歷史氛圍與妖怪角色，營造如同穿越時空的奇幻場景；夜晚場於墾丁大街登場的妖怪隊伍，在燈光與街道熱鬧氣氛中，更顯神秘與戲劇張力，會場還有四隻怪獸大型氣模、怪獸投影、特色市集、妖怪馬戲團遊街等多元活動。

此外，縣府並邀請超過三十六組國內外樂團與音樂人演出，昨天由「Why Ocean」、「LAWA」、「麋先生」、「JOYCE就以斯」、「震樂堂」、「芒果醬」等樂團登台，吸引大批遊客進場同樂，氣氛熱鬧。

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