台東「嵐山」猴害嚴重 狗群護竹見效

為了對抗猴害，農場借來狗群護竹。（蔡政銘提供）

台東山區多，許多農民多受到猴害影響，以傳統方式似乎就能達到效果。太麻里鄉金針山「青山農場」有片約一甲半的孟宗竹林，原本茂密竹林夾道，有日本「嵐山」氛圍，五、六年前突然受到猴害，猴群啃食竹筍，農場主蔡政銘與猴對抗數年未果，這次借狗護竹卻見成效。

台東從縱谷線的延平鄉鳳梨已有多年猴害，海岸線東河鄉的柑橘類與稻米也遭殃，而南迴線的太麻里鄉金針山則是從五、六年起益發嚴重。

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蔡政銘的農場內，有片佔地一甲半的孟宗竹林，在其內步道行走林蔭蔽日，加以山風實為溽夏好去處，遊客稱此有日本京都嵐山氛圍。

蔡政銘說，五、六年前猴害開始嚴重，隨風災或老竹自然死亡，竹筍剛長出來就被猴啃，就算長如人高、頂端遭啃也活不成，因此成竹年年減少，近幾年來與猴對抗，從農民得來偏方如在筍上抹機油、黃油，或是撒上氣味難聞農藥，但一場雨又幫猴子洗淨食物，圍電網又因範圍大，筍不集中生長，因此不考慮此法。

蔡政銘說，今年在與農人商議後，向農民借來保護高麗菜園的狗群已見成效，自己只需要負責將狗餵飽就好，但為防遊客與狗衝突，農場雖可參觀但竹園仍要封閉月餘待筍長成竹、不受猴群青睞為止。

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