南投古法製酸柑茶 耗時費工身價如黑金

酸柑茶外型如同小茶壼，頂級1斤要價6千元。（記者張協昇攝）

南投縣名間鄉是國內最大茶產區，當地流傳著一種以古法祕製的酸柑茶，以有機虎頭柑塞入有機茶葉，歷經九蒸九曬等繁複工序製成，由於耗時費工，且相傳具有保健效果，一斤頂級酸柑茶要價六千元，有如茶葉界的黑金。

歷經9蒸9曬 頂級1斤要價6千元

在名間鄉種植有機茶葉的莊姓茶農表示，製作酸柑茶必須採用有機虎頭柑與有機茶葉，做法共歷經採摘、清洗、開洞、填茶、蒸、壓、曬、烘、熟成、靜置十大步驟，核心工法為九蒸九曬，即透過九次反覆蒸煮與天然日曬才能製成，是一項極為耗時費工的傳統製茶工藝，完成一顆酸柑茶，視氣候而定，往往需要花費九個月至一年時間。

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莊姓茶農指出，因製酸柑茶製作過程可能發霉，成功率大約只有七成，遵傳統工序製作的頂級酸柑茶，一顆乍看外表像是小茶壼的酸柑茶，約在二千元至三千元不等。

莊姓茶農說，酸柑茶是柑橘與茶葉完美結合，含茶多酚、維生素C及柑橘黃酮成分，製成的酸柑茶相當堅硬，必須用鎯頭敲開，敲成小塊狀後煮出茶湯精華飲用，老一輩子的人認為喝酸柑茶有助改善久咳不癒，具有抗氧化、降三酸甘油脂及促進新陳代謝等保健效果。

酸柑茶須以有機虎頭柑塞入有機茶葉製作。（王如玉提供）

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