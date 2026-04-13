新強勢魚種皇冠三間 入侵日月潭

日月潭透過電撈防治，已讓魚虎勢力消退。 （民眾提供）

侵略性強活動廣 小魚階段就能吃下與自身體型相仿的魚類

記者劉濱銓／專題報導

日月潭繼「湖中惡霸」魚虎肆虐後，近兩年來出現新的強勢魚種「皇冠三間」入侵，惟人為介入防除，卻陷入外來魚種勢力消長輪迴，演變成「惡霸」除不完的局面。為此，縣府除持續電撈魚虎球，也將以掛網方式捕捉其他外來魚種，並藉此調查潭區魚類生態，以面對未來的防治新挑戰。

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投縣將掛網捕捉 調查潭區魚類生態

日月潭外來魚種威脅本土魚，歷經玻璃魚、珍珠石斑、紅魔鬼後，換成體長可達一公尺的魚虎稱霸，由於獵食性強、沒有天敵，潭區魚類常被咬到剩半截漂浮，影響水域景觀，並衝擊原生魚種漁獲，造成曲腰魚、奇力魚等本土魚變少。

這幾年潭區展開防治，在夏天魚虎繁殖期，利用幼魚結成「魚球」活動習性，透過電撈移除魚虎球，避免其他魚類魚苗遭獵食。二〇二〇年首度電撈達八千尾，二〇二三年三萬五〇二九尾達到顛峰，去年則降至八四四尾。

魚虎球數量減 與皇冠三間崛起有關

縣府也與日月潭區漁會等單位合作，在繁殖期捕捉抱卵魚虎，並阻止交配繁衍後代，有效抑制魚虎。

惟近年電撈魚虎球數量銳減，除防治有成，可能也與新興外來種「皇冠三間」有關，該魚種侵略性強，活動範圍廣，在小魚階段就能吃下與自身體型相仿的魚類。

針對「湖中惡霸」前仆後繼，清華大學榮譽退休教授曾晴賢表示，日月潭若出現皇冠三間崛起，並吃掉魚虎幼魚，可能與防治作業積極移除成魚，致幼魚缺少保護有關，建議加強宣導不任意放生，避免其他魚種再度侵入，以及研究皇冠三間食性，並觀察潭區魚類魚群變化，從中找出與魚虎消長的關聯，才有助後續防治計畫。

日月潭透過電撈防治，已讓魚虎勢力消退，但近年卻面臨新強勢魚種「皇冠三間」崛起。 （民眾提供）

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