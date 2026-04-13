中市20條公車班次、路線 今起調整

台中90、91號等20條公車，今起調整班次、路線。（記者蘇金鳳攝)

交通局今起改善山城與海線公車路網，調整九〇、九一等二十條公車路線的班次與動線，讓班次間距更為均衡；此外，二三五路同時退場，由二一八路替代進駐豐原區成功路服務，以便利神岡區民前往豐原採買；對此，多位議員要求不能犧牲通學的學生及民眾權益。

交通局長葉昭甫指出，經由數據分析與實地評估，重新規劃「豐原—東勢—和平」、「豐原—清水—梧棲」、「豐原—大甲—大安」三大路廊服務班次，將班次安排更為均衡，並降低轉乘候車時間。

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235路退場 由218路進駐服務

交通局說，今起除針對九〇、九一等二十條公車路線調整班次與動線；此外，二三五路同日退場，成功路沿線的「豐原果菜市場」、「豐原勞保局」及「成功圓環西路口」等三站，由二一八路進駐服務。

議員謝志忠強調，山城與海線地區公共運輸選擇有限，一旦班次減少或調整不當，直接衝擊學生、長者權益，強烈要求市府不能讓所謂的「優化」淪為變相減班。

議員蕭隆澤、周永鴻都表示，二三五路退場，二一八路取代，班次不能減少，不能影響到學生通學，不能交差了事，如果班次不夠、等車時間拉長，對老人家和學生的衝擊最大。

議員楊典忠痛批，市府將大幅減班包裝為「優化」、「班次均衡」甚至「減少候車時間」，與實際民眾感受有落差，反而加深公車族對未來公共運輸發展的疑慮。

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