太不方便 台中YouBike不能到彰化還

台中市騎YouBike可跨縣市借還，但彰化縣屬不同系統，不能借還。（記者蘇金鳳攝）

系統不同 兩縣市無法借還車 跨縣市還要收跨區費

台中市YouBike站已達一七六四站、車輛一二九八七輛，YouBike成為台中人重要的交通運輸工具，很多市民也會騎到外縣市，但有一位市民從台中市騎YouBike騎到彰化，卻因系統不同而不能還車，非常不高興，強調以後不會騎YouBike到彰化；對此，台中市交通局表示，台中市的YouBike可以跨縣市騎，但是前提是該縣市系統也需要是微笑單車，因為彰化不是微笑單車，因此無法借還車。

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彰化縣政府表示，彰化縣自二〇二一年七月起，已全面轉換公共自行車系統，採用MOOVO 運點科技提供的智慧樁共享單車系統，由於兩縣市系統不同，不少民眾騎到彰化無法還車；但有民眾建議，下次可以搭乘台鐵火車，就可以把台中YouBike載回台中了，不用麻煩家人專程跑一趟。

騎到彰化找不到站 請家人開車載回台中

有一位台中市民在threads上PO上影片，指自己騎YouBike到彰化，但卻找不到YouBike站，無奈之下，只能請老婆開車來載他，同時也將他的YouBike扛上老婆的車子，載回到台中市。

只要是微笑單車系統 可以跨縣市借還

台中市政府交通局表示，台中市的YouBike是可以騎到外縣市，但前提是該縣市必須是微笑單車YouBike系統才能還車，若不是就無法借還車。

交通局表示，台中市附近城市公共自行車是YouBike2.0微笑單車系統有苗栗縣，但彰化縣不是，其他台北市、新北市、桃園市、新竹縣市、嘉義縣市、台南市、高雄市、屏東縣與台東縣採用跟台中市相同系統，都可以借還車，至於南投縣還在試辦，還不清楚是否是微笑單車系統。

至於是否有很多市民騎到彰化縣還不了車？交通局指出，經向微笑單車公司查詢後，去年度有五筆電話詢問彰化是否可以歸還，但實際上民眾是否騎至彰化不得而知。

交通局並指出，台中市騎YouBike半小時免費，但是只要跨縣市就要收跨區費，請民眾注意。

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