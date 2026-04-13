基隆教甄招考203人 初選報名至23日

想當公立國中、國小及幼兒園老師的準教師們請注意！基隆市政府教育處將於今天（十三日）起到廿三日十五時三十分止，受理公立國中、國小及幼兒園教師甄試初選報名，共計招考二〇三人。初選筆試日期為五月三十一日，六月四日公告初選錄取名單，六月六日複選報名及繳費，六月十四日複試，六月十八日公告教甄錄取名單。

受少子化影響，各縣市學生數量減少，教育現場環境不如過往，造成教師不再堅持要屆齡退休，連帶影響所及，正式教師數明顯不足；基隆市國中端暌違十二年再招考，去年才招考的國小、幼兒園教師因屆退教師及未招滿，今年也要辦理教師甄選。

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國中老師暌違12年再招考

記者初步調查，碩士第一年擔任教師，如擔任公立國小導師，薪水五八五二〇元；學士第一年擔任公立國小導師，薪水五一一三〇元。大學畢業與碩士畢業，薪水相差七三九〇元，導師費則是三千元。

根據教育處公告教師甄選簡章，公立幼兒園將招考普通幼教老師十二人、學前特教老師十三人；公立國小招考普通教師三十七人、英語教師七人、專輔教師五人、特教老師十六人及原住民重點學校一般教師一人。

公立國中招考國文科十人、英語科十二人、數學科五人、生物科二人等，共計招考一一二人。相關招考科目老師，請查閱國中、國小語幼兒園教師甄選簡章。

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