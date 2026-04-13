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    首頁 > 生活

    台北典藏植物園 綠療教作香牌、香包

    2026/04/13 05:30 記者董冠怡／台北報導
    台北典藏植物園今年持續推動「綠療」系列活動，針對散客推出「癒生活點子」企劃，參與者可於專業講師引導下，手作植物香牌、藥草球等。（北市公園處提供）

    台北典藏植物園今年持續推動「綠療」系列活動，針對散客推出「癒生活點子」企劃，參與者可於專業講師引導下，手作植物香牌、藥草球等。（北市公園處提供）

    都市生活節奏緊湊，在繁忙之中尋得一處靜謐空間，成為許多市民共同渴望。公園路燈工程管理處表示，台北典藏植物園今年持續推動「綠療」系列活動，五月底至六月中旬每週六，針對散客推出「癒生活點子」企劃，參與者可於專業講師引導下，從手作去角質凝膠、植物香牌、藥草球、端午香包。獲得自我療癒的靈感與方法，預計四月底開放線上報名，材料費每人二五〇元。

    「癒生活點子」企劃共有四個梯次，分別於五月廿三日及卅日、六月六日與十三日，引導學員認識精油並調配專屬肌膚的「去角質凝膠」，透過親手塑形，將草木芬芳凝為天然掛飾的「植物香牌」，結合台灣森林的味道，帶給身心舒緩感受的「藥草球」，以及應景節氣、利用各式植物搭配完成的「端午香包」。每個主題各有三場，早上十點、下午一點和三點，每場一個半小時、各收廿五人。

    公園處圓山所主任莊勝豪說，台北典藏植物園近年來持續推動「綠色療癒」相關企劃，希望能落實「都市園藝療癒基地」的理念，打破傳統植物園僅限於觀賞的框架，希望增加民眾的記憶點與趣味性，讓療癒融入日常生活之中。

    台北典藏植物園今年持續推動「綠療」系列活動，針對散客推出「癒生活點子」企劃，參與者可於專業講師引導下，手作植物香牌、藥草球等。（北市公園處提供）

    台北典藏植物園今年持續推動「綠療」系列活動，針對散客推出「癒生活點子」企劃，參與者可於專業講師引導下，手作植物香牌、藥草球等。（北市公園處提供）

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