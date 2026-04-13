吳欣岱轟中國器官移植產業鏈 台灣淪共犯

台北市議員參選人吳欣岱舉辦座談會，指出中國的器官獲取過程極速且缺乏透明，台灣部分醫療體系也淪為共犯。 （記者蔡愷恆攝）

台灣基進台北市議員第二選區（內湖、南港區）參選人吳欣岱昨日舉辦座談會，她表示，中國的器官獲取過程極速且缺乏透明，甚至有單一醫師在同天為多名台灣人進行移植，這種違背醫療倫理的產業鏈，已讓台灣部分醫療體系淪為共犯，政府應公開通報資訊並對涉案人員採取嚴厲的法律手段。

醫生違法仲介 應撤銷執照

吳欣岱以中山醫大醫師陳堯俐違法仲介患者赴中移植肝臟為例指出，判決書所載案例僅冰山一角，該產業因追求翻桌率而非患者健康，導致受贈者術後存活率極低，往往在回台後出現嚴重排斥與感染，「目前的司法判決過輕且未吊銷執照，形同告訴醫界這類行為被容許，對於嚴守倫理的醫療工作者而言極為諷刺。」她強調，一名仲介器官的醫師不應具持續看診的資格，民意應促有關單位撤銷其執照，以維護台灣醫療環境秩序。

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民團籲防治活摘加重刑罰

台灣北社社長醫師羅浚暄也到場表示，文明世界連實驗動物都講求福祉，中國的國家級強摘器官行為是世界最嚴重的罪惡，強調台灣需積極推動打擊與防治活摘器官的專案立法，加重刑罰。他具體建議，應透過醫師法對違法仲介醫師發動懲戒，由地方衛生局或醫師公會提案撤銷執照，以維護醫界形象與人權價值。

此外，羅浚暄呼籲，不應在此刻繼續與極權國家進行城市交流，若對這種系統性犯罪保持沈默，本質上也是在維持一種「平庸的邪惡」。他希望台灣人應具備識別國安風險的治理能力，而非僅以小確幸掩飾立場的模糊。

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