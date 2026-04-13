《台北》禮讓救護車卻收科技執法罰單 多民怨

台北市科技執法設備持續增加，引發執法爭議。示意圖。（記者董冠怡攝）

全國科技執法設備數量持續攀升，但也陸續傳出民眾因擔心吞罰，為自保不敢禮讓鳴笛的救護車先行，導致救護車輛受困車陣案例。台北市警察局交通警察大隊統計，全市共有九十六處固定式科技執法，但市議員洪婉臻表示，相關資訊查詢不易，需先在官網「連過四關」才能成功下載檔案，上路後還要面臨為禮讓救護車而違規闖紅燈吞罰的風險，申訴過程又很冗長，只好摸摸鼻子繳款了事，嚴重影響民眾協助救人的意願，未來如再新增科技執法，應研議一至兩個月的測試期，寄發宣導通知單，之後再開罰；台北市政府允諾研議並加強宣傳。

議員建議新增測試期 先宣導再開罰

洪婉臻表示，用路人大多曉得台北市道路設有科技執法設備，而設置路段逐年攀升，截至最新統計，包含區間平均速率、違規停車、高架道路及路口多功能、公車站區科技執法，共有九十六處設置固定式設備。不過，目前多採網路公告，多數駕駛人未必能夠即時掌握，資訊傳達存在嚴重落差。即便想要查詢，還得先進入交大官網，依序點選業務資訊、交通消息才能順利找到科技執法設置地點，接著下載電子檔打開發現行政區分類跳來跳去，資訊密密麻麻相較不易判讀。

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上路後仍會遇到層出不窮的問題，她說，曾有民眾抱怨為了禮讓救護車，包含自己在內後方十台車「全被拍」，也有人冒著違規風險紅燈左轉而收到罰單，即便照片拍到救護車身影依然被罰。「交通與行人安全沒有妥協空間，違反交通規則應依法處罰，但不能因資訊與標誌不清、或交通制度矛盾，反讓民眾陷於可能違規的風險！」

根據交大統計，從二〇二三年至二〇二六年二月為止，科技執法申訴件數達一萬二八八九件。洪婉臻指出，多數民眾對罰單並非沒有疑義，而是因為申訴成本過高或未保留行車影像，無法自行舉證因此放棄申訴，民眾嫌麻煩乾脆繳款了事，凸顯科技執法申訴證據難保存的問題，市府官員都有可能是用路人，應該要以同理心看待。

洪婉臻強調，今年預計要再增十二處科技執法，市府應研議「科技執法測試期宣導通知單」制度，在系統測試期，針對偵測到違規行為的車輛，寄發不具裁罰效力的「宣導通知單」。透過書面提醒讓民眾在正式開罰前，有改善與了解科技執法設置的機會，不僅能有效降低後續裁罰件數，也可減少申訴與行政機關處理爭議成本。

北市府︰從速處理申訴案 強化宣導

北市府回應，將做好科技執法設置地點分類整理，並且優化官網資訊，讓民眾更易查找，也會從速處理上述類型民眾申訴案件，並強化宣導通知單的作法。

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