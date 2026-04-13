保護瀕危野生動物 推「生態薪水」

記者黃美珠／專題報導

近年政府向農民力推「生態服務給付」，是為了保護瀕危野生動物或具生物多樣性的重要棲地免於被破壞，尋求農民和地主在可能面臨農產減收、土地利用受限等不利益下，仍願加入友善農業的行列，因此以保育成果是全民共享，成本就該由全民承擔的概念，推出的「生態薪水」機制。

分友善農地給付、巡護監測兩類

林業及自然保育署新竹分署長夏榮生說，生態服務給付粗分有：友善農地給付、巡護監測給付兩大類型，其中友善農地給付又有「農地友善」跟「農地營造」各自提供獎勵；一般友善農地多由個人申請，巡護監測則需社區多人協力。

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新竹縣去年四月起鎖定食蛇龜和柴棺龜開辦生態給付，關西馬武督的咖啡生產合作社以社區名義，啟動了對柴棺龜的巡護。另有九名農友參與友善農地給付，全年核准了十三案、農地友善面積有三．九五公頃。

保育食蛇龜 峨眉、新豐、北埔農友響應

今年在新竹縣持續開辦食蛇龜和柴棺龜的生態給付；食蛇龜示範區內有峨眉、新豐、北埔三鄉農友申請友善農地，柴棺龜示範區則有關西、竹北、湖口、新豐以及北埔的農民響應。

巡護監測給付在原來的有限責任馬武督咖啡生產合作社持續守護柴棺龜外，新竹縣峨眉鄉的大隘青年共好協會也開始巡護監測起食蛇龜。

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