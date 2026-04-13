關西馬武督另類巡山人 守護柴棺龜

從去年十一月迄今，柴棺龜在新竹縣關西鎮馬武督巡護區內，只有兩次目擊紀錄。（記者黃美珠攝）

記者黃美珠／專題報導

新竹縣關西鎮馬武督周邊山區近來出現另類巡山人，六人年過半百且有男有女，每月相約上山巡守，努力尋找瀕臨絕種的柴棺龜蹤跡，他們是國家生態服務給付制度下，專門巡護監測野外柴棺龜的保護者。

生態服務給付團體 上山巡護監測

這支柴棺龜巡守隊的隊長是六十四歲張紹明，班長范振烟，隊員則有宋明光、劉振福、鍾瑞香以及張王緞妹，平均年齡將近六十五歲，都是退休後回鄉種咖啡的志同道合者。

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接受通報 向農友介紹營造棲地

六人用合作社名義，成為巡護監測柴棺龜的生態服務給付團體，替合作社爭取獎勵金成為教育、行銷、推廣資源，還想讓柴棺龜成為馬武督咖啡守護的標的物和品牌形象大使。

張紹明指出，平時除了接受通報記錄柴棺龜，也向其他農友介紹怎麼用廢果樹枝營造友善野生動物的棲地，每月至少上山一次，從金山樹橋窩到錦山六曲窩，巡護監測這廿公頃山林內可能出現的柴棺龜。

鍾瑞香說，巡守時大家目光鎖定的，是層疊在枯樹枝下是否有柴棺龜或其他野生動物存在？有受困、受傷的嗎？

瀕臨絕種 去年11月迄今僅目擊2次

劉振福說，柴棺龜因是半水棲，路邊水溝或淺水池都可能出現，可是一旦溝水太深又沒生態廊道，很可能就此送命，所以這也是巡護監測的重點，常要就地取材，替柴棺龜在破碎棲地上做出一條友善通道。

范振烟說，從去年十一月啟動巡護迄今，僅有兩次目擊柴棺龜的紀錄，其瀕絕困境可見一斑。然而邊走邊「打包」小花蔓澤蘭等入侵種的他認為，這樣的巡護監測雖為柴棺龜而出發，其實也為整個區域的生物多樣性在努力。

路旁水溝植物茂盛水域，也是柴棺龜喜好出沒處。 （記者黃美珠攝）

新竹縣關西鎮馬武督另類巡山人，為巡護柴棺龜上山。（記者黃美珠攝）

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