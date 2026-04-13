桃園北橫賞螢 4月下旬迎來最高峰

春意漸濃，四月中旬起桃園北橫公路將迎來年度最夢幻的生態盛事！桃園市政府風景區管理處官網昨公布「二〇二六北橫賞螢地圖」，地圖調查當地螢火蟲棲息地，並整合周邊地標導引，方便遊客精確定位，歡迎國內外旅客按圖索驥，在日落後走進大溪與復興區的純淨山林，親身體驗點點螢光交織而成的「黑夜精靈」圓舞曲。

市府觀光旅遊局長陳靜芳表示，北橫一帶生態環境優越、低污染，賞螢熱點分布極廣，自大溪區延伸至復興區都能尋獲螢光蹤跡。她說，最佳賞螢期間預計落在四月中旬至五月上旬，四月下旬將迎來螢火蟲數量高峰，並以「黑翅螢」為大宗，螢火蟲多於日落後陸續現身，活躍時間約持續至晚間八點。

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熱門觀察點包含石門水庫溪洲公園、百吉林蔭步道、百吉國小前步道、湳仔溝古道、枕頭山步道、角板山行館園區、三民蝙蝠洞、觀音洞、詩朗道路、嘎嘎生態池、溪口部落、小烏來風景特定區及羅馬公路等步道或開放園區。

另新竹縣桐花祭以「浪漫桐聚」為主題，本週六（十八日）於芎林鄉華龍社區活動中心前廣場，以伯公祭儀揭開序幕，邀藝術家曾定榆及王莉陵共同打造桐花藝術裝置，並有「桐樂市集」、親子「哈客故事屋」、結合方口獅彩繪、絹印體驗及春日釀梅體驗，以及「桐花任務送好禮」活動。

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