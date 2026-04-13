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    首頁 > 生活

    分布不均、人力不足 桃園長照缺2700床位

    2026/04/13 05:30 記者鄭淑婷／桃園報導
    桃園市長照需求增加，除住宿型長照機構，市府滾動檢討ABC級長照單位布建。（衛生局提供）

    桃園市長照需求增加，除住宿型長照機構，市府滾動檢討ABC級長照單位布建。（衛生局提供）

    市府：逐步補足 衛局鼓勵民間投入 將運用中央獎勵布建機構

    桃園市長照需求日益增加，需求人口約七萬三千人，仍有二七〇〇個床位缺口，且長照資源存在分布不均、人力不足等問題，尤其偏鄉居民得舟車勞頓；桃園市政府衛生局表示，市府採鼓勵民間投入、運用中央獎勵資源等多元模式，持續布建住宿型長照機構，預計二〇二七年到二〇三一年間可逐步補足床位缺口，同時滾動調整ABC級長照單位建置計畫，兼顧行政區資源分配及公平性。

    八德長照覆蓋率僅37％ 日照覆蓋率60％

    桃園市議員許家睿表示，以八德區來說，長照需求人口近七千人，推估需求床數約一三〇〇多床，目前床數五一二床、覆蓋率僅卅七％，而日照覆蓋率也只有六十％，衛福部獎勵布建住宿式長照機構，包括八德、大園及中壢區都是重點區域，地方除了轉知中央獎勵計畫，也要完善人力資源、津貼補助及器材供應等配套。

    沿海資源匱乏 蘆竹推動智慧長照示範區

    市議員黃家齊表示，桃園市已設置七十八家A級社區整合型服務中心、四四五家B級複合型服務中心、四一七家C級巷弄長照站，仍存有區域分配不均，且長照人力面臨招聘與留任挑戰。

    市議員吳進昌建議，桃園沿海長照資源匱乏，蘆竹區正在推動智慧長照示範區，希望衛生局儘速推廣至觀音、大園等沿海區域。

    核准27家新設3600床 預計2027到2031年可補足

    衛生局表示，截至今年三月，桃園市有一六一家住宿型長照機構，整體需求涵蓋率約八十．二％，床位使用率為八十．九％，市府自二〇二二年至二〇二六年已核准廿七家新機構籌設、約三六〇〇床，陸續完成後可逐步補足床位缺口。

    衛生局說明，市府採多元模式布建住宿型長照機構，除鼓勵民間投入，同步運用中央獎勵計畫，鼓勵公立醫療院所、長照機構社團法人及財團法人等單位參與，同時爭取與衛福部合作，透過社會住宅空間布建長照機構，目前在中壢及八德區規劃共四百床。

    此外，市府定期盤點各行政區ABC級長照單位分布及人力，截至今年二月桃園市A單位個管師共二九八人，服務總案量約三萬一九一三人，平均每人服務一〇七案。其中，大溪及大園區因新設單位投入較少，目前規劃各增設一處A單位；至於人力招募上，各區A級單位個管師均未達中央規定上限，因應長照人口增加趨勢，對於個管師平均案量逾一一〇案的行政區，正在規劃布建人力。

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