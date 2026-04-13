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    首頁 > 生活

    完善培養木工技職人才 公東高工獲企業青睞

    2026/04/13 05:30 記者楊綿傑／台北報導
    公東高工近日參與「台灣國產木材家具特展」，以「延森」為策展主題，展現傳統工藝技術與現代設計的結合。（教育部提供）

    公東高工近日參與「台灣國產木材家具特展」，以「延森」為策展主題，展現傳統工藝技術與現代設計的結合。（教育部提供）

    培育木工技職人才有口碑！公東高工以國產材打造質感家具，融合紮實工藝技術及現代設計概念，於展場獲得十餘家知名企業青睞，有意進一步推動雙方產學合作機制，為業界培育更多優質技職人才。

    由瑞士白冷會錫質平神父所創的私立公東高工，近日參與「台灣國產木材家具特展」，作品選用台東在地國產木材，包括台灣杉、柳杉及紅檜漂流木等，將材料特性融入設計語彙，並以簡潔現代線條重新詮釋家具形式，獲業界肯定，主動表達希望透過產學合作機制，養成家具產業人才。

    公東高工校長李恭榮認為，在教育部長期支持下，學校不僅在課程的設計及教學提供協助外，也持續完善教學設備，讓木工科學生可藉老師的引導、學習，累積技藝深度與設計能力，同時也讓森林資源價值得以被妥善運用與延續。

    國教署組長葉信村表示，該校導入國產材應用概念，讓學生在製作與設計過程中理解材料來源與森林資源的關係，進一步思考木材使用與環境永續之間的連結。參展不僅是教學成果展現，也盼社會大眾看見技職教育在文化傳承與產業發展中的重要角色。

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