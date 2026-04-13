為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台科大獲獎選手組團 返偏鄉傳遞技職技術

    2026/04/13 05:30 記者楊綿傑／台北報導
    蕃薯球志工隊創始成員張立錡（左），帶起活動來生動活潑，吸引小朋友願意動手實作。 （記者楊綿傑攝）

    蕃薯球志工隊創始成員張立錡（左），帶起活動來生動活潑，吸引小朋友願意動手實作。 （記者楊綿傑攝）

    由台科大應用科技學士學位學程技優專班校友、學生所組成的「蕃薯球志工隊」，因出身偏鄉有感學習資源受限，透過創客課程推動科技教育，將所學帶回偏鄉，擴大技職能見度，團隊正逐步系統化技術課程，盼透過地方教師落實技術傳遞。

    「蕃薯球志工隊」成員皆是全國技能競賽獲獎選手，投入偏鄉科技教育不遺餘力，連續兩年獲教育部青志獎肯定，近日舉辦成果展呈現三年多來的成果。

    談起初衷，志工團長廖佑軒表示，自己就讀南投高中時擔任技能競賽選手，學校位處偏鄉，資源缺乏，必須透過老師奔走蒐集更多資源以增加練習機會。上大學後，萌生將所學技術讓更多偏鄉學生認識的想法。

    廖佑軒回憶，起初團隊僅四人，三年多下來走過苗栗、彰化、南投、宜蘭、花蓮等縣市，藉由實作讓各年齡層的民眾認識新科技，也號召到更多學弟妹、教過的學生加入，目前團隊規模超過三十人，過程中讓不少學生願意將技職列入求學規劃。

    廖佑軒強調，團隊的精神在於「創客魂、偏鄉行」，未來會持續推廣科普教育，同時透過數位學習中心把科技技術轉變成系統化課程，藉由在地教師持續傳遞給更多學生。

    團隊另一靈魂人物張立錡，帶起活動絲毫不像理工男，他以生動比喻、互動性講解吸引小朋友動手實作。他分享，技能競賽培養邏輯與實作能力，而投入社區則學會轉譯專業知識、設計課程，團隊已經成立「錡想科技教育有限公司」，將持續深耕偏鄉科普教育。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播