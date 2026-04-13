台科大獲獎選手組團 返偏鄉傳遞技職技術

蕃薯球志工隊創始成員張立錡（左），帶起活動來生動活潑，吸引小朋友願意動手實作。 （記者楊綿傑攝）

由台科大應用科技學士學位學程技優專班校友、學生所組成的「蕃薯球志工隊」，因出身偏鄉有感學習資源受限，透過創客課程推動科技教育，將所學帶回偏鄉，擴大技職能見度，團隊正逐步系統化技術課程，盼透過地方教師落實技術傳遞。

「蕃薯球志工隊」成員皆是全國技能競賽獲獎選手，投入偏鄉科技教育不遺餘力，連續兩年獲教育部青志獎肯定，近日舉辦成果展呈現三年多來的成果。

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談起初衷，志工團長廖佑軒表示，自己就讀南投高中時擔任技能競賽選手，學校位處偏鄉，資源缺乏，必須透過老師奔走蒐集更多資源以增加練習機會。上大學後，萌生將所學技術讓更多偏鄉學生認識的想法。

廖佑軒回憶，起初團隊僅四人，三年多下來走過苗栗、彰化、南投、宜蘭、花蓮等縣市，藉由實作讓各年齡層的民眾認識新科技，也號召到更多學弟妹、教過的學生加入，目前團隊規模超過三十人，過程中讓不少學生願意將技職列入求學規劃。

廖佑軒強調，團隊的精神在於「創客魂、偏鄉行」，未來會持續推廣科普教育，同時透過數位學習中心把科技技術轉變成系統化課程，藉由在地教師持續傳遞給更多學生。

團隊另一靈魂人物張立錡，帶起活動絲毫不像理工男，他以生動比喻、互動性講解吸引小朋友動手實作。他分享，技能競賽培養邏輯與實作能力，而投入社區則學會轉譯專業知識、設計課程，團隊已經成立「錡想科技教育有限公司」，將持續深耕偏鄉科普教育。

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