白沙屯粉紅超跑起駕 賴總統恭迎媽祖出神龕

粉紅超跑起駕，賴清德總統請媽祖出神龕、祈福。 （記者蔡政珉攝）

苗栗縣通霄鎮拱天宮白沙屯媽祖徒步往雲林縣北港鎮朝天宮進香，昨天深夜登轎出發，一早香燈腳就陸續湧入，擠爆白沙屯地區。總統賴清德繼去年恭迎媽祖婆聖駕出神龕、參拜，今年再度參與盛會，為台灣祈福，祈求國泰民安，風調雨順，香燈腳走出快樂、幸福。

賴清德昨天傍晚先前往山邊媽祖參拜，然後轉往拱天宮淨轎，恭迎白沙屯媽祖聖尊出神龕。賴清德致詞指出，非常榮幸再度參與盛會，迎請媽祖婆出神龕，也代表台灣社會恭送白沙屯媽祖啟程進香，祝福每一個香燈腳。

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賴清德表示，昨天至拱天宮也是為全國人民祈福，去年南台灣有地震、也有颱風，造成相當大災情；東部則發生堰塞湖災損，他也感謝全國志工擔任「鏟子超人」協助救災工作，降低災害。賴清德稱許進香報名人數今年達四十六萬，代表拱天宮進香活動辦得愈來愈好。

此外，賴清德也提到，白沙屯媽祖婆徒步進香沿途經過的縣市、鄉鎮，民進黨黨公職會跟大家一起走，是香燈腳、也可能是志工，同時會提供水、食物，補給物資。

白沙屯拱天宮媽祖於昨天深夜十一點五十五分登鑾轎後出發，隨即衝出宮門帶領超過逾四十六萬名香燈腳，展開八天七夜的徒步進香。白沙屯媽祖徒步進香因行進路線不固定、全由鑾轎引領，且媽祖鑾轎頂為粉紅色，加上行進速度快，也被稱為「粉紅超跑」。

報名參與進香信眾逾46萬

今年報名參與進香信眾高達四十六．三萬餘人，較去年三十二萬九千多人增逾十三萬人，白沙屯昨天上午湧現人潮，不少信眾利用台鐵、開車或徒步抵達，大批人潮聚集，處處人頭攢動。

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