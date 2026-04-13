台新新光女子路跑登場 展現自信美

2026台新新光女子路跑，由台新新光金控董事長夫人彭雪芬（左六）、台新投顧董事長洪素珍（左四）及台新新光金控總經理夫人巫潔瑋（左二）、永齡基金會執行長郭曉玲（右三）與台北101董事長賈永婕（左三）等一同出席共襄盛舉。（台新新光金控提供）

全台最具指標性的女力運動盛會「台新新光女子路跑（TS Women Run）」，十二日清晨在北市府廣場盛大鳴槍起跑！在台新新光金控的熱情號召下，吸引近萬名女性齊聚賽道，展現美麗、自信與風采。台新新光女子路跑已連續舉辦九年，是國內規模最大，也是亞洲三大女性專屬路跑賽事之一，每年吸引萬名跑者共襄盛舉。

今年「台新新光女子路跑（TS Women Run）」賽事規劃半馬組、十公里組、三公里組及三公里寵物組，滿足不同程度跑者的需求，鼓勵女性以自己的節奏參與運動。

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深受女性跑者喜愛的「千金小姐」獎勵，今年獎金升級，半馬組及十公里組前一〇〇名可分別獲得新台幣二千元與一千元，藉此鼓勵女性跑者突破個人最佳紀錄。台新銀行更持續祭出刷卡金獎勵，報名人數最多的團體獲得刷卡金三萬元，並從團體報名中抽出一組同享三萬元獎勵，讓跑步成為女性彼此陪伴的旅程。

台新新光金控長期關注女性議題，自一九九五年由台新銀行推出台灣首張女性專屬信用卡「玫瑰卡」以來，持續以實際行動支持女性成長與發展。

為持續擴大社會影響力，台新新光金控今年特別邀請乳癌病友協會一同參賽並設攤宣導，提醒女性重視定期自我檢測，並再度攜手永齡基金會，邀請創業女力進駐甜點市集，展現女性多元樣貌。此外，也邀請大同育幼院與台灣星動公益運動推廣協會等團體一同站上賽道，實踐「一起跑，更有力量」的精神。

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